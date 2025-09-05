گزارش تحلیلی از حملات سایبری به کشور؛ بالاترین زمان حمله در بهار ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین گزارش تحلیلی و آماری از حملات منع خدمت توزیع شده DDOS علیه زیرساخت‌های کشور در بهار ۱۴۰۴ منتشر شده است که نشان می‌دهد بالاترین مدت زمان حمله در مدت ۲ روز و ۱۶ ساعت و ۱۵ دقیقه بوده است که در این میان از هر ۱۰۰ حمله، ۳۲ حمله با ظرفیتی بیش از ۱۰ گیگابیت بر ثانیه، ۳۴ حمله با ظرفیتی بیش از ۱ میلیون بسته بر ثانیه است.

همچنین ۵۶ حمله از طریق شبکه دستگاه‌های آلوده، ۳ حمله با مدت زمان بیش از ۱۰ دقیقه و ۶ حمله با مجموع ترافیک مقابله شده ۱۰۰ گیگابیت بر ثانیه ثبت شده است.

همچنین این گزارش نرخ توزیع حملات را به تفکیک حجم حمله بر مبنای بیت بر ثانیه نشان می‌دهد به طوری که می‌توان گفت بیشترین نرخ توزیع مربوط به حملاتی ب توان کمتر از ۲ گیگابیت بر ثانیه است و کمترین نرخ توزیع مربوط به حملاتی با توان بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ گیگابیت بر ثانیه است.

در حجم حملات بر مبنای تعداد بسته مقابله شده در ثانیه نشان می‌دهد که بیشترین نرخ توزیع مربوط به حملاتی با توان کمتر از ۰.۵ میلیون بسته بر ثانیه و کمترین نرخ توزیع مربوط به حملاتی با توان بین ۴ تا ۱۲۸ میلیون بسته بر ثانیه است.