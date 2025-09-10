سرعت واکنش به حملات سایبری به کمتر از ۲۰ ثانیه رسید

بهزاد اکبری مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حملات سایبری و میزان خرابکاری در کشور گفت: حملات سایبری همواره منجر به خرابکاری می‌شوند، حملات بزرگ‌تر معمولاً رسانه‌ای می‌شوند، اما سازمان‌ها به طور مداوم تحت انواع حملات سایبری قرار دارند.

وی افزود: ما همواره با حملات DDOS مقابله می‌کنیم، اما حملات غیر DDOS که شامل نفوذ و خرابکاری می‌شوند نیز در دستگاه‌ها وجود دارند. برخی از این حملات با ابعاد گسترده رسانه‌ای می‌شوند، اما در واقع حجم زیادی از خرابکاری‌ها و حملات سایبری در شبکه دیده می‌شود.

اکبری در خصوص نحوه مقابله با حملات سایبری در کشور گفت: مقابله با این تهدیدات تنها در حوزه وظایف این شرکت نیست، اما با وجود تداوم این حملات، خوشبختانه ما توانستیم در دو مرحله با این حملات مقابله کنیم، بخشی از اقدامات در خارج از کشور و بخش دیگر از طریق شبکه ملی زیرساخت در داخل کشور انجام شده است.

وی ادامه داد: حملات سایبری ورودی از خارج شناسایی و متوقف شده‌اند و در مرحله دوم، هرگونه ترافیک مخرب داخل شبکه با استفاده از سیستم‌های پیشرفته کشف و پاکسازی می‌شود.

اکبری در پایان گفت: سرعت واکنش به حملات بسیار بالا است و اکنون کمتر از ۲۰ ثانیه طول می‌کشد تا حملات شناسایی و پاسخ داده شوند.