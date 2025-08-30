۱۲ اقدام وزارت ارتباطات برای عدالت ارتباطی

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم، با انجام اقدامات گسترده در زمینه زیرساختهای ارتباطی، گامهای مؤثری در راستای تحقق عدالت ارتباطی برداشت.
از مهمترین این اقدامات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
اتصال ۲ میلیون خانوار به شبکه فیبر نوری
با بیش از ۵ هزار نقطه پوشش، وزارت ارتباطات در راستای گسترش زیرساختهای اینترنت پرسرعت، موفق به اتصال حدود ۲ میلیون خانوار به شبکه فیبر نوری شد.
راهاندازی ۲۷۰ سایت نسل پنجم (۵G)
در ادامه توسعه شبکههای ارتباطی، ۲۷۰ سایت نسل پنجم (۵G) به بهرهبرداری رسید و دو بلوک فرکانسی این نسل از ارتباطات نیز واگذار شد.
مقابله با حملات سایبری گسترده
وزارت ارتباطات در برابر حملات سایبری گسترده، به ویژه در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه، تدابیر امنیتی مؤثری اتخاذ کرد.
پرتاب موفقیتآمیز ماهواره ناهید ۲
در بخش فناوریهای فضایی، ماهواره مخابراتی ناهید ۲ به طور موفقیتآمیز به مدار فرستاده شد و به عنوان گام مهمی در توسعه ارتباطات مخابراتی کشور به شمار میآید.
حمایت از کسبوکارهای اینترنتی
وزارت ارتباطات با تخصیص ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار، از کسبوکارهای اینترنتی حمایت کرد تا زمینه رشد و توسعه این بخش در کشور فراهم شود.
اعطای تسهیلات پست بانک به فعالان حوزه فاوا
بیش از ۳۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات از سوی پست بانک به فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) اعطا شد تا در راستای توسعه این صنعت گامهای مؤثری برداشته شود.
توسعه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند
پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با پوشش حدود ۶۸ میلیون کاربر، به توسعه خدمات دیجیتال و هوشمند دولت کمک کرده است.
اتصال ۲ هزار روستا به اینترنت پرسرعت
این وزارتخانه موفق به اتصال ۲ هزار روستا به اینترنت پرسرعت پایدار شد و با این اقدام، میزان پوشش اینترنت در روستاها به ۸۰ درصد رسید.
دیپلماسی فناوری و امضای ۱۲ سند بینالمللی
در راستای توسعه دیپلماسی فناوری، وزارت ارتباطات ۱۲ سند همکاری با کشورهای مختلف امضا کرد و این اقدامات منجر به کسب درآمد ۱۰۰ میلیون دلاری برای کشور شد.
پیشرفت در توسعه پایگاه داده نشانی مکانمحور (GNAF)
با پیشرفت ۶۳ درصدی در توسعه پایگاه داده نشانی مکانمحور (GNAF)، هوشمندسازی توزیع مرسولات پستی به مرحله جدیدی وارد شد.
بازگشایی سکوهای واتسآپ و گوگل پلی
در راستای تسهیل دسترسی کاربران به خدمات جهانی، سکوهای واتسآپ و گوگل پلی بازگشایی شده و محدودیتهای ریجستری آیفون برطرف شد.
حفظ پایداری زیرساختهای ارتباطی
وزارت ارتباطات بهطور مستمر در حفظ پایداری زیرساختهای ارتباطی همکاری داشت و در تعامل با شبکههای بانکی، بهداشت و درمان، توزیع سوخت و ناترازی انرژی، اقدامات اساسی برای حفظ استحکام این زیرساختها انجام داد.
این اقدامات، تنها بخشی از تلاشهای وزارت ارتباطات در جهت تحقق عدالت ارتباطی و توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات در کشور است که نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی مردم و پیشرفت کشور ایفا کردهاند.
