جزئیات تولد یک پویش فیلمسازی در بحبوحه جنگ؛ فیلمسازان مشتاق بودند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نجاتی فیلمساز و دبیر پویش «وطن به روایت من»، درباره شکل‌گیری این پویش توسط انجمن سینمای جوانان ایران اظهار کرد: جنگ ۱۲ روزه و اتفاق ناگواری که رقم خورد، همه ما را تحت‌تأثیر قرار داد و در همان روزهای ابتدایی فیلمسازان بسیاری درخواست کردند که برای ثبت این جنایت دست به کار شوند. شور و انگیزه‌ای مثال‌زدنی و حیرت‌انگیز میان جوانان وجود داشت، به‌گونه‌ای که گروه‌هایی از فیلمسازان، فیلمبرداران، صدابرداران و تدوینگران بدون هیچ چشم‌داشتی اعلام آمادگی کردند.

وی افزود: با توجه به شرایط سخت فیلمبرداری و خطرات ناشی از شناسایی توسط دشمن، مجوز گرفتن دشوار بود. به همین دلیل هماهنگی‌ها با انجمن سینمای جوانان ایران و مدیران دفاتر استانی شکل گرفت تا مسیر برای مشارکت فیلمسازان هموار شود. شور و اشتیاقی که در این روزها دیدیم، یادآور دوره کرونا بود که سینمای جوان با فراخوانی خلاقانه توانست ظرفیت فیلمسازان سراسر کشور را فعال کند.

نجاتی گفت: محورهای پویش با مشارکت مدرسه فیلم اشراق و انجمن سینمای جوانان ایران تعیین شد، فراخوان در پنج قالب مستند، داستانی، پویانمایی، تجربی و حتی آثار مبتنی بر هوش مصنوعی منتشر شد و هدف اصلی ثبت لحظات تاریخی این دوره بود.

به گفته نجاتی، کارگاه‌های آموزشی نیز در استان‌های مختلف از جمله تبریز، قم، اراک و مشکین‌شهر برای تقویت ایده‌ها و تولید آثار برگزار شد.

رئیس کانون دانش‌آموختگان انجمن سینمای جوانان ایران اظهار کرد: انتخاب نام پویش نیز اهمیت ویژه‌ای داشت. بسیاری از جوانان نسل جدید جنگی را تجربه نکرده‌اند اما با شور و عشق خاصی از وطن سخن می‌گفتند. با پیشنهاد بهروز شعیبی مدیرعامل انجمن تأکید شد که عنوان پویش بر محور وطن باشد و در نهایت «وطن به روایت من» انتخاب شد؛ نامی که به سرعت مورد استقبال فیلمسازان قرار گرفت.

نجاتی با اشاره به روند برگزاری پویش توضیح داد: بازه زمانی مشخصی برای ارسال آثار در نظر گرفته شد که به دلیل استقبال و درخواست فیلمسازان، ۲ هفته نیز تمدید شد. در نهایت ۲۰۲ اثر از سراسر کشور دریافت و کیفیت آثار موجب شد تعداد بیشتری نسبت به پیش‌بینی اولیه به بخش نهایی راه پیدا کنند.

وی تصریح کرد: هیئت داوران متشکل از ستاره اسکندری، محمدعلی باشه‌آهنگر، مسعود معینی‌پور و دیگر داوران برجسته در چند مرحله آثار را بررسی کردند. کیفیت آثار به‌حدی بالا بود که داوری دشوار شد. در نهایت ۳۴ فیلم برای نمایش در مراسم پایانی پویش انتخاب شد که با اعلام قبلی، بخشی از آنها نیز در جشنواره فیلم کوتاه تهران به نمایش ویژه خواهد رسید.

این فیلمساز در پایان با قدردانی از همه عوامل همراه این پویش گفت: همراهی مدیران دفاتر استانی، روابط عمومی انجمن، طراحان گرافیک همچون خانم‌ها سحر ابویی و زینب ملاحسنی نوجوان ۱۴ ساله‌ای که داوطلبانه پوسترها را طراحی کرد و همچنین فیلمسازان جوان سراسر کشور، نشان داد که ظرفیت سینمای جوانان ایران گنجینه‌ای ارزشمند برای ثبت رویدادهای ملی و تاریخی است.

آیین پایانی پویش فیلمسازی «وطن به روایت من» به دبیری سعید نجاتی ساعت ۱۶:۳۰ چهارشنبه ۲۹ مرداد در عمارت کوشک باغ هنر برگزار خواهد شد.