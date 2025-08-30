به گزارش خبرنگار مهر، در راستای توسعه زیرساخت‌های تولیدی و حمایت از سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی، همزمان با هفته دولت، یک واحد مرغداری صنعتی با ظرفیت ۸۰ هزار قطعه در روستای تاتار سفلی از توابع شهر تاتار شهرستان رامیان به بهره‌برداری رسید.

این پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان در زمینی به وسعت یک و نیم هکتار احداث شده و با هدف افزایش تولید گوشت مرغ، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای امنیت غذایی منطقه طراحی و اجرا شده است.

مراسم افتتاح این واحد تولیدی با حضور محمد حمیدی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان، قائم مقام نماینده شهرستان‌های آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مسئولان محلی و اهالی منطقه برگزار شد.