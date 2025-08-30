به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا هاشمی رجاء امروز شنبه در همایش «فرزانگان از تبار خاوران» در خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت همافزایی ظرفیتهای مردمی و مشارکت ایرانیان خارج از کشور در توسعه و پیشرفت ایران، اظهار داشت: حضور نخبگان و فرزندان ایرانی مقیم خارج در چنین رویدادهایی فرصتی ارزشمند برای انتقال تجربههای علمی و فرهنگی به داخل کشور است.
وی با بیان اینکه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور نقش هماهنگکننده دستگاههای مختلف دولتی را در ارائه خدمات ایفا میکند، افزود: در راستای منویات مقام معظم رهبری تلاش داریم خدمات به ایرانیان خارج از کشور عادلانه و مشابه خدمات داخل کشور ارائه شود.
هاشمی رجاء با اشاره به تصویب قوانین جدید و تسهیلات حمایتی برای نخبگان ایرانی خارج از کشور، بیان کرد: طرحهایی نظیر جایگزینی خدمت سربازی و معافیتهای مرتبط با شرکتهای دانشبنیان و پارکهای علم و فناوری بهمنظور حمایت از نخبگان در حال اجرا است.
وی ادامه داد: دولت بهمنظور تسهیل زندگی هموطنان مقیم خارج از کشور، امکان واردات خودرو برای هر ایرانی بالای ۱۸ سال را فراهم کرده است که بر اساس آن، افراد میتوانند خودروهای نو یا کارکرده را برای اعضای خانواده خود وارد کنند.
مدیرکل دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور به ایجاد سامانه «پرسمان تردد» اشاره کرد و گفت: این سامانه به ایرانیان خارج از کشور کمک میکند تا پیش از سفر، از وضعیت قانونی خود و امکان تردد بدون مشکل مطلع شوند. بر اساس اعلام پلیس، در ۱۰ میلیون تردد از مرزهای رسمی کشور تنها ۲۰ هزار نفر نگرانیهای قانونی داشتند که اغلب آنها نیز بهسادگی تعیین تکلیف شدند.
وی همچنین با اشاره به تصویب قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور در مجلس شورای اسلامی افزود: این قانون با ۱۶ ماده، بسیاری از مسائل و مشکلات هموطنان خارجنشین، بهویژه کسانی که بهطور غیرقانونی از کشور خارج شدهاند را مرتفع خواهد کرد.
هاشمی رجاء همبستگی ایرانیان خارج از کشور را در شرایط بحرانی یادآور شد و گفت: در جنگ ۱۲ روزه و تهدیدات بینالمللی، ایرانیان مقیم خارج نشان دادند که همواره در کنار ملت ایران ایستادهاند و این انسجام سرمایهای بزرگ برای کشور به شمار میرود.
