ضرورت استفاده از ظرفیت نخبگان برای توسعه خراسان جنوبی

محمدمهدی ایزدخواه ظهر شنبه در همایش فرزانگان از تبار خاوران، گفت: گردهمایی خانوادههای نخبگان و افراد تلاشگر هم استانی مقیم خارج از کشور با هدف تقویت شبکهسازی، بهرهگیری از ظرفیتهای بینالمللی و آشنایی با تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برگزار میشود.
وی بیان کرد: ایجاد فرصت شبکهسازی میان نخبگان هم استانی مقیم خارج از کشور یکی از هدفهای مورد نظر است تا از این طریق افراد مورد نظر بتوانند با تشکیل حلقهای مرتبط با خراسان جنوبی، احساس تعلق و همکاری بیشتری نسبت به زادگاه خود داشته باشند.
ایزدخواه بیان کرد: استفاده از ظرفیت نخبگان تأثیرگذار در سطح بینالملل برای تصمیمسازیهای استانی و توسعه پایدار استان هدف دوم در این خصوص است تا با بهرهگیری از دانش و تجربیات آنها، فرصتهای مناسبی برای پیشرفت و توسعه در خراسان جنوبی فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه هدف سوم این گردهمایی هم آشنایی خانوادهها و فرزندان نخبگان با طرحها و تسهیلات بنیاد ملی نخبگان است تا با استفاده از این امکانات، زمینه بازگشت نخبگان به کشور یا افزایش اثرگذاری آنان در خارج از کشور فراهم و دغدغههای مربوط به اشتغال و فعالیتهای علمی آنان در داخل کشور با همکاری بنیاد برطرف شود.
رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی با بیان اینکه حدود ۲۵۰ خانواده نخبه از استان در این جلسه حضور دارند، بیان کرد: اطلاعات مورد نظر با همکاری نمایندگی وزارت امور خارجه و دیگر نهادهای متولی در این خصوص بهروزرسانی میشود.
به گفته ایزدخواه، زمانی که نخبگان در خراسان جنوبی حضور دارند، کارگاههای آموزشی مربوط و انتقال تجربیات آنها به دانشگاهها برگزار میشود.
وی اظهار داشت: در راستای اجرای برنامههای مورد نظر، اتاق فکر نخبگان مقیم خارج از کشور تشکیل خواهد شد تا از این طریق بین مدیران استانی و نخبگان ارتباط لازم برقرار شود تا از این طریق راهکارهای علمی و تخصصی مورد نظر برای حل مسائل استان ارائه شود.
رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی گفت: نخبگان خارج از کشور میتوانند در اجرای این طرحها با ما همکاری داشته باشند.
ایزد خواه با اشاره به طرح جذب نخبگان، گفت: حدود ۶۰ نفر از استان خراسان جنوبی در این زمینه انتخاب و به کانون ارزیابی معرفی شدهاند تا مراحل بعدی انجام شود.
ایزدخواه تأکید کرد: انجام این اقدامات بخشی از تلاشهای ما برای ایجاد فرصتهای مناسب و رفع دغدغههای نخبگان خراسان جنوبی است.
