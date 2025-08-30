به گزارش خبرنگار مهر، افسانه ابراهیمی ظهر شنبه در همایش فرزانگان از تبار خاوران، برگزاری این همایش را فرصتی بسیار ارزشمند برای تکریم خانواده‌های نخبگان استان دانست و افزود: برگزاری این برنامه، امکان استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در این زمینه را نیز فراهم می‌کند.

وی با اشاره به برگزاری این همایش توسط بنیاد نخبگان استان و با همکاری نمایندگی وزارت امور خارجه و حمایت استاندار خراسان جنوبی، اظهار کرد: هدف اصلی از برگزاری این گردهمایی، توجه به دغدغه‌های خانواده‌های نخبگان و ارائه تسهیلات و خدمات وزارت امور خارجه و استان به آنان است.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه خراسان جنوبی با تأکید بر هدف فعال‌سازی ظرفیت‌های همکاری نخبگان با استان، ادامه داد: از این طریق می‌توان از تخصص‌های آنان در حوزه‌های مختلف برای توسعه و پیشرفت خراسان جنوبی بهره برد.

ابراهیمی بیان کرد: از خانواده‌های نخبگان استان خواستاریم هنگام حضور فرزندانشان در استان، این موضوع را به دبیرخانه همایش «فرزانگان از تبار خاوران» اطلاع دهند تا از توانمندی‌های آنان استفاده شود.

وی با بیان اینکه دبیرخانه همایش «فرزانگان از تبار خاوران» به عنوان مکانی در پارک علم و فناوری استان دایر شده است، افزود: این دفتر، فضای مناسبی برای تجلیل از نخبگان و همچنین برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های تخصصی در حوزه‌های مرتبط با تخصص‌های نخبگان خراسان جنوبی خواهد بود.

ابراهیمی در پایان گفت: خانواده‌هایی که تمایل دارند، می‌توانند آمادگی خود را برای مشارکت فرزندان نخبه‌شان در برنامه‌های آتی این دبیرخانه اعلام کنند.