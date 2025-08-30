  1. استانها
تلاش نجاتگران برای پوشش ۶۱ حادثه طی هفته گذشته

گرگان-سرپرست جمعیت هلال‌احمر گلستان از امدادرسانی به ۶۱ حادثه طی بازه زمانی ۱ تا ۸ شهریورماه با مشارکت فعال امدادگران و نجاتگران استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی از امدادرسانی به ۶۱ حادثه طی بازه زمانی ۱ تا ۸ شهریورماه با مشارکت فعال امدادگران و نجاتگران استان خبر داد و گفت: از مجموع حوادث پوشش داده شده در هفته گذشته، ۴۶ مورد مربوط به سوانح ترافیکی و جاده‌ای بوده است.

وی افزود: در این عملیات‌ها ۱۴۶ نیروی امدادی در قالب ۶۶ تیم شرکت کردند و به ۱۵۹ نفر از حادثه‌دیدگان خدمات‌رسانی کردند. از این تعداد، ۱۱۸ نفر مصدوم شدند که ۵۸ نفر از آنان توسط عوامل هلال‌احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.

سلیمی خاطرنشان کرد: در این مدت، ناوگان خودرویی جمعیت استان شامل ۶۴ دستگاه شامل آمبولانس، خودرو نجات، خودروهای کمک‌دار سبک در عملیات‌ها به کار گرفته شد.

