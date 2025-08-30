  1. استانها
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۲۶

وقوع تصادف در محور امامزاده هاشم به رستم آباد؛ یک نفر جان باخت

رشت _ رئیس پلیس راه گیلان از وقوع یک سانحه رانندگی منجر به فوت در محور امام زاده هاشم به رستم آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جاور صفاری شاخه شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد: در ساعت ظهر امروز، دو دستگاه کامیون در محور امام زاده هاشم به رستم آباد محدوده پل راه آهن به صورت شاخ به شاخ با هم برخورد نمودند.

وی افزود: در این حادثه، راننده ۳۰ ساله یکی از کامیون به علت شدت جراحات وارده متأسفانه دربیمارستان جان خود را از دست داد.

این مقام انتظامی گفت: راننده کامیون و سرنشین کامیون دیگر بلافاصله به توسط عوامل اورژانس بیمارستان منتقل، که حال عمومی هر دو مساعد گزارش شده است.

سرهنگ صفاری در پایان ضمن اعلام اینکه علت حادثه که تجاوز به چپ یکی از کامیون‌ها بوده خاطرنشان کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث تلخ رانندگی داشته و پلیس راه انتظار ویژه ای از رانندگان حرفه‌ای در خصوص رعایت قوانین دارد.

