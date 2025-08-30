ایستگاه هواشناسی خودکار هفتکل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایستگاه هواشناسی خودکار شهرستان هفتکل با حضور جمعی از مدیران استانی و محلی به طور رسمی افتتاح شد.
این ایستگاه در زمینی به مساحت ۱۴۴ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال طی مدت ۶ ماه احداث شده است. پروژه با کارفرمایی و نظارت اداره کل هواشناسی استان خوزستان و همکاری مسئولان محلی شهرستان هفتکل به سرانجام رسیده و امکان جمعآوری خودکار و لحظهای دادههای هواشناسی شامل دما، رطوبت، سرعت باد و بارندگی را فراهم میکند.
محمد سبزهزاری، مدیرکل هواشناسی خوزستان، در مراسم افتتاحیه اظهار کرد: این ایستگاه گامی مهم در تکمیل شبکه پایش هواشناسی استان است و با ارائه دادههای دقیق و بهموقع، به بهبود پیشبینیهای جوی و حمایت از بخشهای کشاورزی و مدیریت بحران کمک خواهد کرد.
دادههای جمعآوریشده توسط این ایستگاه در اختیار سازمانهای مربوطه و عموم مردم قرار خواهد گرفت تا به تصمیمگیریهای دقیقتر در حوزههای مختلف کمک کند. این پروژه به عنوان بخشی از تلاشهای دولت برای تقویت زیرساختهای هواشناسی در مناطق کمتر برخوردار، مورد استقبال مقامات و مردم محلی قرار گرفت.
نظر شما