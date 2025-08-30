۱۷ پروژه عمرانی و پارک ۶ هکتاری در بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آئینی با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان محلی، پروژه‌های عمرانی متعددی در شهر بوشهر افتتاح شد که احداث پارک ۶ هکتاری محلات تنگک از مهم‌ترین آنها به شمار می‌رود.

فرماندار بوشهر عصر شنبه در این آئین با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و شهدای دولت، از تلاش مجموعه مدیریت شهری قدردانی کرد و اظهار داشت: بوشهر همواره یکی از بنادر مهم تمدنی ایران بوده و در حوزه‌های تجارت، فرهنگ و اقتصاد نقش‌آفرینی داشته است. وجود عمارت‌های تاریخی در این شهر بیانگر سابقه طولانی مدیریت شهری و فعالیت نخستین بلدیه‌ها در بوشهر است.

وی با اشاره به وضعیت محلات جنوبی بوشهر خاطرنشان کرد: توسعه این مناطق در مقطعی مغفول ماند و به دلیل تأخیر در تدوین طرح تفصیلی، روند رشد شهری کند شد اما امروز شاهد اقدامات امیدوارکننده‌ای در مسیر جبران عقب‌ماندگی‌ها هستیم.

مظفری ادامه داد: ایجاد گذرهای جدید تا پایان سال جاری از برنامه‌های اصلی مدیریت شهری است که می‌تواند گامی مهم در تحقق توسعه متوازن بوشهر باشد.

فرماندار بوشهر همچنین با تأکید بر اهمیت گردشگری به عنوان موتور محرک توسعه شهری گفت: بافت قدیم بوشهر با ظرفیت‌های منحصربه‌فرد خود می‌تواند به قطب گردشگری تبدیل شود و لازم است مدیریت شهری با همکاری میراث فرهنگی و گردشگری، طرحی جامع برای احیای این بافت تاریخی تدوین و اجرا کند.

وی افزود: ایجاد زیرساخت‌های لازم می‌تواند زمینه بازگشت بوشهر به جایگاه شایسته خود در عرصه گردشگری و میزبانی رویدادهای ملی و بین‌المللی را فراهم سازد.