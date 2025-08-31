بهره برداری از ۶۸۰ پروژه عمرانی، اقتصادی و اشتغال زایی در مینودشت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مصطفی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: به مناسبت هفته دولت ۶۸۰ پروژه عمرانی، اقتصادی و اشتغال‌زایی با اعتباری بالغ بر ۶۱۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: در حوزه عمرانی نیز ۱۲۹ پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۱۷ میلیارد و ۳۷۴ میلیون تومان افتتاح و ۶ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۶۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان کلنگ‌زنی خواهد شد.

فرماندار مینودشت گفت: همچنین در حوزه اقتصادی و اشتغال‌زایی نیز ۵۵۱ طرح با میزان سرمایه‌گذاری ۱۹۳ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان افتتاح و ۱ طرح با اعتبار چهار میلیارد تومان کلنگ‌زنی خواهد شد.

مصطفی در خصوص آمار کمی و کیفی پروژه‌ها نیز گفت: با وجود تمام مشکلات و محدودیت‌های مالی، تمام تمرکز خود را در بحث اشتغال آفرینی و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام گذاشتیم که با همراهی نماینده مردم شرق گلستان در مجلس شورای اسلامی بسیاری از گره‌های تخصیص اعتبار در بخش‌های مختلف گشوده شد که تعامل و همکاری بین مجلس و دولت بار دیگر پیشرفت و توسعه را به ارمغان خواهد داشت.

وی یادآور شد: مراسم متمرکز افتتاح پروژه‌های عمرانی و اقتصادی شهرستان مینودشت در امروز ۹ شهریور با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار خواهد شد.