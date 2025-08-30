به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز گزارش داد که «پرابوو سوبیانتو»، رئیس‌جمهور اندونزی روز شنبه سفر برنامه‌ریزی‌شده خود به چین را لغو کرد. این در حالی است که اعتراضات مردمی از پایتخت به شهرهای دیگر گسترش یافته و چند ساختمان پارلمان‌های محلی به آتش کشیده شده است.

پرابوو قرار بود سوم سپتامبر در رژه «روز پیروزی» چین برای گرامیداشت هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم شرکت کند.

این اعتراضات که نخستین آزمون جدی دولت یک‌ساله سوبیانتو به شمار می‌رود، در روزهای گذشته در جاکارتا آغاز شد.

اعتراضات ابتدا بر سر افزایش حقوق قانونگذاران شکل گرفت و پس از آن که یک خودروی پلیس با برخورد به یک موتورسوار موجب مرگ او شد، شدت بیشتری گرفت.

«پراستیو هادی»، سخنگوی ریاست‌جمهوری اندونزی روز شنبه در پیامی ویدئویی گفت: رئیس‌جمهور می‌خواهد اوضاع کشور را مستقیماً زیر نظر بگیرد و بهترین راه‌حل‌ها را جست‌وجو کند. بنابراین، از دولت چین عذرخواهی می‌کند که نتوانست در این مراسم شرکت کند.

وی افزود یکی دیگر از دلایل لغو این سفر، برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر (شهریور / ‏‬ مهرماه) است.

در پی گسترش ناآرامی‌ها، اپلیکیشن تیک‌تاک که متعلق به شرکت چینی بایت‌دنس است، روز شنبه اعلام کرد: قابلیت پخش زنده خود را در اندونزی برای چند روز تعلیق می‌کند.

دولت اندونزی این هفته نمایندگان شبکه‌های اجتماعی از جمله متا و تیک‌تاک را فراخوانده و از آن‌ها خواسته بود نظارت بر محتوای آنلاین را افزایش دهند؛ چرا که به گفته مقامات، انتشار اطلاعات نادرست در فضای مجازی یکی از عوامل تحریک اعتراضات اخیر بوده است.