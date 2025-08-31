  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۲۷

قرارداد اعطای بورس تحصیلی میان ایران و عراق امضا شد

قرارداد اعطای بورس تحصیلی میان ایران و عراق امضا شد

قرارداد اعطای «بورس متقابل دول» به امضا رئیس سازمان امور دانشجویان و قائم مقام وزیر علوم عراق رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان اموردانشجویان، سازمان امور دانشجویان و وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی جمهوری عراق قرارداد همکاری امضا کردند.

این قرارداد همکاری که در زمینه اعطاء بورس متقابل دولتی تدوین شده است و به امضا سعید حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان و حیدر عبدالضهد قائم مقام وزیر علوم عراق رسید.

گفتنی است این قرارداد با هدف تقویت روابط دوستانه بین دو کشور و ارتقا همکاری‌ها در زمینه آموزش عالی و نیز توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور نهادینه کردن این همکاری‌ها و مبادلات علمی بین مراکز علمی- تحقیقاتی دو کشور و همچنین اجرای برنامه مربوط به «بورس متقابل دولتی» و تسهیل در گسترش همکاری‌های بین دو کشور به ویژه در حوزه امور دانشجویی و اعطاء بورس‌های متقابل تحصیلی برای دوره‌های بلند مدت و کوتاه مدت، به امضا دو طرف رسیده است.

کد خبر 6575396
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها