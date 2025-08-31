  1. استانها
تولید ۲۲ هزار تن گوشت مرغ طی پنج ماهه سال جاری در زنجان

زنجان- سرپرست اداره‌کل دامپزشکی زنجان گفت: طی پنج ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۲ میلیون قطعه طیور در کشتارگاه‌های صنعتی استان ذبح و در مجموع ۲۲ هزار و ۷۵۶ تن گوشت مرغ استحصال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اشرفی گفت: استان زنجان دارای پنج کشتارگاه صنعتی طیور است که یکی از آن‌ها سه خط فعال شامل کشتار مرغ، بوقلمون، کبک و بلدرچین دارد.

وی افزود: فرآیند ورود مرغ زنده تا بسته‌بندی محصول نهایی در این واحدها حدود دو تا دو ساعت و نیم زمان می‌برد و تمامی مراحل تحت نظارت دامپزشکان، کارشناسان بهداشتی و ناظران شرعی انجام می‌شود.

اشرفی ادامه داد: در این بازه زمانی، علاوه بر تولید بیش از ۲۲ هزار تن گوشت مرغ، ۹۰ هزار لاشه طیور ضبط و حدود ۱۰۵ تن لاشه به دلیل مشکلات بهداشتی معدوم‌سازی شد.
وی با اشاره به کشتار دام در استان گفت: طی پنج ماهه نخست امسال، ۸۵۴۷ رأس گوسفند با وزنی معادل ۱۸۳ تن، بیش از ۱۶۰۰ رأس بز با وزنی حدود ۳۰ تن و ۹۲۹۶ رأس گاو و گوساله با وزنی بیش از ۲۳۴۸ تن در کشتارگاه‌های زنجان ذبح شده است.

سرپرست اداره‌کل دامپزشکی زنجان تصریح کرد: لاشه‌های دام پس از ۲۴ ساعت نگهداری در سردخانه و تأیید سلامت وارد بازار مصرف می‌شوند تا از انتقال بیماری‌هایی همچون تب کریمه‌کنگو جلوگیری شود.

اشرفی با بیان اینکه نظارت‌های دامپزشکی فقط محدود به کشتارگاه‌ها نیست، افزود: طی پنج ماهه نخست سال جاری در نتیجه بازرسی‌های انجام‌شده از قصابی‌ها، مرغ‌فروشی‌ها، واحدهای قطعه‌بندی و مراکز عرضه تخم‌مرغ، ۷۹۹ مورد تخلف بهداشتی شناسایی، ۲۱ تن فرآورده دامی ضبط و ۱۶ تن معدوم شد. همچنین ۱۰۸ پرونده قضائی تشکیل و ۴ واحد متخلف پلمب گردید.

وی یادآور شد: در یک سال گذشته نیز بیش از ۱۶ هزار بازدید از مراکز تولید و عرضه فرآورده‌های دامی انجام شده که به شناسایی ۱۵۶۴ مورد تخلف بهداشتی، ضبط حدود ۱۹۲ هزار کیلوگرم فرآورده و معدوم‌سازی بیش از ۸۵ هزار کیلوگرم منجر شد. در همین مدت ۹۹ پرونده قضائی تشکیل و یک واحد صنفی پلمب شده است.

ظرفیت‌های صادراتی و تولیدی زنجان

سرپرست اداره‌کل دامپزشکی زنجان با اشاره به جایگاه استان در تولیدات دامی گفت: زنجان در زمینه تولید بوقلمون رتبه دوم کشور را دارد و در کنار مرغ و بلدرچین، بخشی از محصولات خود شامل گوشت مرغ، تخم‌مرغ نطفه‌دار و آلایش طیور را به کشورهای عراق، ترکیه، قطر، گرجستان و قزاقستان صادر می‌کند.

وی افزود: به‌منظور ارتقای کیفیت تولید، سرمایه‌گذاری در خطوط کشتار اتوماتیک انجام شده، اما به دلیل اختلاف قیمت تمام‌شده، عرضه مرغ تولیدشده با این روش هنوز در بازار تحقق نیافته است.

