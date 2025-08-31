تولید ۲۲ هزار تن گوشت مرغ طی پنج ماهه سال جاری در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اشرفی گفت: استان زنجان دارای پنج کشتارگاه صنعتی طیور است که یکی از آنها سه خط فعال شامل کشتار مرغ، بوقلمون، کبک و بلدرچین دارد.
وی افزود: فرآیند ورود مرغ زنده تا بستهبندی محصول نهایی در این واحدها حدود دو تا دو ساعت و نیم زمان میبرد و تمامی مراحل تحت نظارت دامپزشکان، کارشناسان بهداشتی و ناظران شرعی انجام میشود.
اشرفی ادامه داد: در این بازه زمانی، علاوه بر تولید بیش از ۲۲ هزار تن گوشت مرغ، ۹۰ هزار لاشه طیور ضبط و حدود ۱۰۵ تن لاشه به دلیل مشکلات بهداشتی معدومسازی شد.
وی با اشاره به کشتار دام در استان گفت: طی پنج ماهه نخست امسال، ۸۵۴۷ رأس گوسفند با وزنی معادل ۱۸۳ تن، بیش از ۱۶۰۰ رأس بز با وزنی حدود ۳۰ تن و ۹۲۹۶ رأس گاو و گوساله با وزنی بیش از ۲۳۴۸ تن در کشتارگاههای زنجان ذبح شده است.
سرپرست ادارهکل دامپزشکی زنجان تصریح کرد: لاشههای دام پس از ۲۴ ساعت نگهداری در سردخانه و تأیید سلامت وارد بازار مصرف میشوند تا از انتقال بیماریهایی همچون تب کریمهکنگو جلوگیری شود.
اشرفی با بیان اینکه نظارتهای دامپزشکی فقط محدود به کشتارگاهها نیست، افزود: طی پنج ماهه نخست سال جاری در نتیجه بازرسیهای انجامشده از قصابیها، مرغفروشیها، واحدهای قطعهبندی و مراکز عرضه تخممرغ، ۷۹۹ مورد تخلف بهداشتی شناسایی، ۲۱ تن فرآورده دامی ضبط و ۱۶ تن معدوم شد. همچنین ۱۰۸ پرونده قضائی تشکیل و ۴ واحد متخلف پلمب گردید.
وی یادآور شد: در یک سال گذشته نیز بیش از ۱۶ هزار بازدید از مراکز تولید و عرضه فرآوردههای دامی انجام شده که به شناسایی ۱۵۶۴ مورد تخلف بهداشتی، ضبط حدود ۱۹۲ هزار کیلوگرم فرآورده و معدومسازی بیش از ۸۵ هزار کیلوگرم منجر شد. در همین مدت ۹۹ پرونده قضائی تشکیل و یک واحد صنفی پلمب شده است.
ظرفیتهای صادراتی و تولیدی زنجان
سرپرست ادارهکل دامپزشکی زنجان با اشاره به جایگاه استان در تولیدات دامی گفت: زنجان در زمینه تولید بوقلمون رتبه دوم کشور را دارد و در کنار مرغ و بلدرچین، بخشی از محصولات خود شامل گوشت مرغ، تخممرغ نطفهدار و آلایش طیور را به کشورهای عراق، ترکیه، قطر، گرجستان و قزاقستان صادر میکند.
وی افزود: بهمنظور ارتقای کیفیت تولید، سرمایهگذاری در خطوط کشتار اتوماتیک انجام شده، اما به دلیل اختلاف قیمت تمامشده، عرضه مرغ تولیدشده با این روش هنوز در بازار تحقق نیافته است.
نظر شما