به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جمالی امروز در مراسم گرامیداشت هفته دولت به تشریح اهداف و اقدامات این اداره کل در حوزه نظارت بهداشتی بر مواد غذایی پرداخت.
وی تأمین و عرضه فرآوردههای خام دامی سالم و بهداشتی را یکی از اولویتهای حیاتی این اداره کل عنوان کرد و گفت: حفاظت از سلامت شهروندان بر پایه تأمین بهداشت عمومی است.
در مدت یک سال گذشته، بازرسان بهداشت مواد غذایی بالغ بر ۹۰ هزار و ۷۱۸ بازدید از مراکز عرضه، نگهداری و توزیع فرآوردههای خام دامی انجام دادهاند.
در این بازدیدها، شناسایی و ضبط بیش از ۲۴ تن فرآورده غیربهداشتی به ثبت رسیده و ۷۹ هزار و ۵۹۵ کیلوگرم از آنها معدوم شده است. در این مدت، ۱۳۱ هزار و ۷۸۶ رأس دام و ۲۱ میلیون و ۸۶۴ هزار و ۳۵۱ قطعه طیور تحت نظارت کارشناسان دامپزشکی در کشتارگاههای مجاز کشتار شدهاند. تمامی کشتارها در حضور ناظرین بهداشتی و شرعی صورت گرفته و فرآوردههای دامی قبل از ارائه به بازار مصرف به دقت مورد بررسی قرار گرفتهاند.
جمالی ضمن تأکید بر اقدامات قانونی علیه متخلفان اعلام کرد که در این مدت ۲۴۹ پرونده تخلف به مراجع قضائی ارسال شده است. او همچنین بر نقش مهم مردم در گزارش تخلفات تأکید کرد و از آنها خواست تا با همکاری با سامانه تلفنی ۱۵۱۲، در ارتقای سلامت عمومی و نظارت بر فرآوردههای دامی مشارکت داشته باشند.
