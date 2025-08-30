  1. استانها
  2. مرکزی
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۸

افزایش ۱۰۰ درصدی صادرات تخم مرغ خوراکی از استان مرکزی

اراک-مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: صادارت تخم مرغ خوراکی در این استان از ابتدای امسال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فتاحی با اشاره به تحقق شعار سال جاری در راستای سرمایه گذاری برای تولید افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون با نظارت دامپزشکی این استان، مقدار ۹۹۳ تن تخم مرغ خوراکی در قالب ۴۰ محموله به خارج از کشور صادر شده است که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی اظهار کرد: مقدار ۲۵۸ تن آلایش مرغی نیز امسال در قالب ۱۴ محموله به خارج از کشور صادر شد.

دکتر فتاحی افزود: ۱۰۵ هزار و ۱۳۵ قطعه آبزیان زینتی از طریق ۱۰ محموله صادراتی و مقدار یک هزار ۵۸۸ تن خوراک و مکمل آبزیان با رشد هشت درصدی در این مدت در قالب ۶۵ محموله با نظارت اداره‌کل دامپزشکی استان مرکزی به خارج از کشور صادر شد.

فتاحی ادامه داد: ۹۳۱ تن محصولات لبنی امسال در قالب ۲۷ محموله با نظارت این اداره کل از این استان به خارج از کشور صادر شد که صادرات این محصولات نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش به ۲ برابر افزایش داشته است.

