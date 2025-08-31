الزام زنجیره تولید مرغ در گلستان به تأمین گوشت با نرخ مصوب

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار گلستان که با محوریت بررسی دلایل افزایش قیمت گوشت مرغ برگزار شد، از تصمیمات مهمی برای کنترل قیمت و تأمین پایدار مرغ در بازار خبر داد.

کیانمهر با اشاره به شرایط اقتصادی فعالان زنجیره تولید گوشت مرغ در استان گفت: طی مکاتبه‌ای با وزیر جهاد کشاورزی، درخواست اختصاص خط اعتباری ویژه برای حمایت از زنجیره تولید مرغ در گلستان ارائه شده است که در صورت تصویب، می‌تواند نقش مؤثری در تثبیت قیمت‌ها و پایداری تأمین بازار ایفا کند.

زنجیره تولید ملزم به رعایت نرخ مصوب شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان گفت: بر اساس مصوبه جلسه امروز، تمام حلقه‌های زنجیره تولید گوشت مرغ از مرغداران، کشتارگاه‌ها تا توزیع‌کنندگان موظف شدند گوشت مرغ مورد نیاز استان را با نرخ مصوب تأمین و عرضه کنند.

کیانمهر با تأکید بر هم‌راستایی تصمیمات استانی با سیاست‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی گفت: در این جلسه نیز بر اجرای دقیق نرخ مصوب تأکید شد و از همه دستگاه‌ها خواسته شده تا با نظارت دقیق، مانع از ایجاد التهاب در بازار مرغ شوند.

وی یادآور شد: هدف اصلی کارگروه تنظیم بازار، جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی قیمت‌ها و تأمین مستمر و عادلانه کالاهای اساسی برای مردم است.