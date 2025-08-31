به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی عبداللهنژاد ملکی بامداد یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت رعایت موازین شرعی و بهداشتی در کشتارگاهها گفت: در پنج کشتارگاه صنعتی استان، نظارت بر تطهیر لاشههای مرغ بهصورت دقیق انجام میشود و ناظرین شرعی در تمامی مراحل از ذبح تا بستهبندی حضور دارند.
وی با بیان اینکه برخی کشتارگاهها دو ناظر شرعی فعال دارند، افزود: نظارت حتی بر فرآیند قطعهبندی و بستهبندی نیز اعمال میشود.
نماینده ولی فقیه در دامپزشکی استان زنجان ادامه داد: در شهرستانهایی که نیروی نظارت کافی وجود ندارد، ناظرین اعزام میشوند و در ایام خاص همچون ماه محرم و عید قربان، فعالیتهای نظارتی افزایش مییابد.
وی افزود: نظارت شرعی و شرعی بر کشتارگاههای استان، از جمله خطوط طیور، بره، بوقلمون و سایر مراکز تولید فرآوردههای دامی با دقت کامل انجام میشود و این نظارتها شامل قطعهبندی، بستهبندی و حتی صادرات محمولههای حلال نیز هست.
حجتالاسلام ملکی با اشاره به وظیفه اصلی دامپزشکی گفت: علاوه بر نظارت شرعی بر ذبح دام سبک و سنگین و طیور، بر مراکز عملآوری، فرآوری، قطعهبندی و صادرات محصولات حلال نیز نظارت میشود. حتی محمولههای صادراتی به کشورهای خارجی از جمله ازبکستان تحت کنترل دقیق قرار دارند تا استانداردهای حلال رعایت شود.
وی با قدردانی از زحمات کارکنان دامپزشکی، کارگران و فعالان کشتارگاهها تصریح کرد: با همکاری تمامی این افراد، نظارت شرعی و بهداشتی بدون هیچگونه کموکاست اجرا میشود تا سلامت و رعایت موازین شرعی در مصرف فرآوردههای دامی تضمین شود.
فعالیت کشتارگاه صنعتی زنجان
در ادامه این بازدید، عضو هیئت مدیره یکی از کشتارگاههای صنعتی استان زنجان گفت: شرکت کشتارگاه صنعتی زنجان با سه خط جداگانه، صادرات گسترده و برنامه کاهش مصرف آب فعالیت میکند.
پرویز رمضانلو افزود: این کشتارگاه حدود ۳۵۰ نفر پرسنل دارد و تنها کشتارگاه کشور است که دارای سه خط مستقل برای تولید مرغ و بوقلمون است. یکی از این خطوط، خط کاملاً اتوماتیک بوده و بهعنوان یکی از بزرگترین خطوط اتوماتیک کشور شناخته میشود.
رمضانلو با اشاره به تنوع محصولات شرکت اظهار کرد: محصولات نهایی این کشتارگاه به کشورهایی نظیر چین، عراق، گرجستان، ارمنستان و افغانستان صادر میشود.
وی همچنین با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی گفت: این شرکت در حال بهینهسازی سیستمهاست و از دولت درخواست حمایت برای اجرای طرح بازچرخانی آب دارد تا بتوان مصرف آب در فرآیند تولید مرغ را ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داد؛ اقدامی که علاوه بر کاهش هزینهها، در حفظ منابع آبی کشور نیز نقش مؤثری خواهد داشت.
