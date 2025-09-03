افزایش عرضه مرغ طی روزهای آینده در گلستان؛احتمال کاهش قیمت

محمد نظری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت فعلی بازار مرغ گفت: در روزهای اخیر به دلیل کاهش نسبی جوجه‌ریزی و برخی مشکلات در تأمین نهاده‌ها، شاهد اختلالاتی در روند عرضه مرغ بودیم، اما پیش‌بینی می‌شود از امشب یا نهایتاً تا آخر هفته، عرضه افزایش یافته و بازار به تعادل برسد.

وی با بیان اینکه کاهش جوجه‌ریزی در ماه‌های اخیر به‌ویژه در مردادماه، تحت تأثیر گرمای هوا و ریسک بالای مرغداران بوده، افزود: تأخیر در تحویل نهاده‌ها نیز مزید بر علت شد و این موضوع باعث کاهش تمایل مرغداران به تولید شد.

نظری درباره قیمت مصوب مرغ گفت: در حال حاضر قیمت تنظیم بازار ۱۰۵ هزار ریال تعیین شده، اما این قیمت به سختی می‌تواند هزینه‌های تولیدکننده را پوشش دهد. با این حال باید ملاحظات مصرف‌کننده نیز در نظر گرفته شود.

مدیر طیور جهاد کشاورزی گلستان در ادامه به وضعیت تولید مرغ در استان اشاره کرد و گفت: تولید روزانه مرغ در استان حدود هزار تن است که بخشی از آن در داخل استان مصرف و بخش زیادی نیز به سایر استان‌ها، از جمله تهران ارسال می‌شود. تنها به میدان بهمن تهران، روزانه حدود ۲۰۰ تن مرغ از گلستان فرستاده می‌شود.

وی با اشاره به تأثیر سرد شدن هوا بر وزن‌گیری بهتر مرغ‌ها خاطرنشان کرد: با بهبود شرایط جوی و افزایش عرضه، انتظار داریم بازار به زودی به تعادل برسد و احتمال کاهش قیمت تا پایان شهریور وجود دارد.

نظری اظهار کرد: طی سال‌های گذشته همواره شاهد افت قیمت مرغ در فصل پاییز بوده‌ایم و امسال نیز پیش‌بینی می‌کنیم همین روند تکرار شود.