هادی خواجه در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هماکنون ۱۷ مدرسه علوم و معارف اسلامی صدرا در استان یزد فعال است که این مدارس در شهرستانهای یزد، مهریز، ابرکوه، بافق و خاتم به فعالیت آموزشی و تربیتی میپردازند.
وی با اشاره به آمار مدارس صدرا در مرکز استان افزود: در شهرستان یزد پنج باب مدرسه صدرا شامل دبستان، دبیرستانهای پسرانه و دخترانه در دورههای اول و دوم متوسطه فعالیت دارند و مجموعاً بیش از هزار دانشآموز در رشتههای معارف اسلامی، ریاضی و فیزیک و به زودی رشتههای فنی و هنری در حال تحصیل هستند.
مسئول بنیاد نوجوان ادامه داد: در شهرستان مهریز نیز چهار باب مدرسه صدرا با حدود ۶۰۰ دانشآموز، در ابرکوه چهار باب با بیش از ۵۰۰ دانشآموز و در بافق دو مدرسه با ۲۵۰ دانشآموز فعال هستند. همچنین در شهرستان خاتم یک باب مدرسه صدرا در تعامل با آموزش و پرورش اداره میشود که در آینده نزدیک شاهد توسعه فعالیت آن خواهیم بود.
وی به مشکلات زیرساختی برخی مدارس از جمله دبیرستان پسرانه صدرا در شهرستان بافق اشاره کرد و گفت: این مدرسه با وجود فرسودگی و قرار گرفتن در طرح تخریب، به دلیل نیاز شهر و کمبود فضای آموزشی همچنان فعال است و عملیات بهسازی و مرمت آن با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان بافق، ناحیه مقاومت بسیج، گروه جهادی شهید عجمیان و حمایت خیرین و دستگاههای دولتی آغاز شده است و پیش از آغاز سال تحصیلی به بهرهبرداری خواهد رسید.
