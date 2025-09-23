یک سنگر مبارزه با استکبار؛ زنگ مهر در مدارس صدرا نواخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، مدارس صدرا در سراسر کشور در اولین روز ماه مهر با برگزاری مراسم ویژه و حضور مسئولان استانی، نمایندگان مجلس و مدیران کل تبلیغات اسلامی، فعالیت رسمی آموزشی و پرورشی خود را آغاز کردند.

این مراسم در استان‌های اصفهان، البرز، گلستان و خوزستان با حضور نمایندگان سازمان مدارس صدرا به همراه معاونین و اعضای ستاد در آئین افتتاحیه برگزار شد که بر هماهنگی و یکپارچگی برنامه‌ها در سطح ملی و استانی تأکید کردند.

امسال برنامه‌های آموزشی و تربیتی این مدارس در پرتو شعار سال تحصیلی با عنوان «مدرسه ایرانی؛ سنگر مبارزه با استکبار جهانی» آغاز می‌شود؛ شعاری که از فرمایشات مقام معظم رهبری برگرفته شده و به‌عنوان راهبرد اصلی فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی مدارس صدرا در سال پیش‌رو دنبال خواهد شد.

فعالیت ۱۹۷ مدرسه صدرا در سراسر کشور

سازمان مدارس صدرا با ۱۹۷ شعبه در سراسر کشور و بیش از ۲۰ هزار دانش‌آموز دختر و پسر، بزرگ‌ترین مجموعه مدارس علوم و معارف اسلامی در ایران به شمار می‌رود. فضای اخلاقی و دینی این مدارس و آموزش دروس تخصصی معارف اسلامی، زمینه ورود دانش‌آموزان به حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌هایی همچون فرهنگیان، افسری، امام صادق (ع) و رضوی را فراهم می‌سازد.

هم چنین ویژه برنامه استقبال از فرزند شهید شاهرخ مرادی در دبیرستان پسرانه فردیس استان البرز و دختر شهید عبدالرسول زارعی در دبیرستان دخترانه صدرای نجف آباد استان اصفهان و فرزند شهید رضا سلطانی در دبیرستان پسرانه نجف آباد استان اصفهان برگزار گردید.