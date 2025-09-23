  1. جامعه
یک سنگر مبارزه با استکبار؛ زنگ مهر در مدارس صدرا نواخته شد

زنگ آغاز سال تحصیلی با شعار «هر مدرسه، یک سنگر مبارزه با استکبار» در مدارس صدرا نواخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، مدارس صدرا در سراسر کشور در اولین روز ماه مهر با برگزاری مراسم ویژه و حضور مسئولان استانی، نمایندگان مجلس و مدیران کل تبلیغات اسلامی، فعالیت رسمی آموزشی و پرورشی خود را آغاز کردند.

این مراسم در استان‌های اصفهان، البرز، گلستان و خوزستان با حضور نمایندگان سازمان مدارس صدرا به همراه معاونین و اعضای ستاد در آئین افتتاحیه برگزار شد که بر هماهنگی و یکپارچگی برنامه‌ها در سطح ملی و استانی تأکید کردند.

امسال برنامه‌های آموزشی و تربیتی این مدارس در پرتو شعار سال تحصیلی با عنوان «مدرسه ایرانی؛ سنگر مبارزه با استکبار جهانی» آغاز می‌شود؛ شعاری که از فرمایشات مقام معظم رهبری برگرفته شده و به‌عنوان راهبرد اصلی فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی مدارس صدرا در سال پیش‌رو دنبال خواهد شد.

فعالیت ۱۹۷ مدرسه صدرا در سراسر کشور

سازمان مدارس صدرا با ۱۹۷ شعبه در سراسر کشور و بیش از ۲۰ هزار دانش‌آموز دختر و پسر، بزرگ‌ترین مجموعه مدارس علوم و معارف اسلامی در ایران به شمار می‌رود. فضای اخلاقی و دینی این مدارس و آموزش دروس تخصصی معارف اسلامی، زمینه ورود دانش‌آموزان به حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌هایی همچون فرهنگیان، افسری، امام صادق (ع) و رضوی را فراهم می‌سازد.

هم چنین ویژه برنامه استقبال از فرزند شهید شاهرخ مرادی در دبیرستان پسرانه فردیس استان البرز و دختر شهید عبدالرسول زارعی در دبیرستان دخترانه صدرای نجف آباد استان اصفهان و فرزند شهید رضا سلطانی در دبیرستان پسرانه نجف آباد استان اصفهان برگزار گردید.

