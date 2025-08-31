طول محورهای بزرگراهی استان بوشهر ۲ برابر میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح یکشنبه در مراسم افتتاح طرح بهسازی جاده جاشک اقدامات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان را امیدبخش توصیف کرد و گفت: حذف پیچ‌های جاشک از اقدامات ضروری و اولویت دار بوده که با کیفیت خوبی به سرانجام رسید.

وی اظهار کرد: طول محورهای بزرگراهی استان ۲ برابر میانگین کشوری است، از این رو در شرایط کنونی، بهسازی، تعریض و ایمن سازی محورهای مواصلاتی باید در اولویت باشد.

زارع از برنامه ریزی برای حذف ۲۰ پیچ پرحادثه در راههای استان طی سال جاری خبر داد و بیان کرد: ارتقای سطح ایمنی محورهای مواصلاتی یکی از اولویت‌های استان است و در این خصوص دستگاه‌های متولی نظیر راهداری مورد حمایت خواهند بود.