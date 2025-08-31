به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر صبح یکشنبه در این آئین گفت: پیچ‌های تند و غیراستاندارد جاشک از نقاط پرتصادف استان محسوب شده و خاطره ناخوشایندی برای بسیاری از خانواده‌ها رقم زده است.

فرزاد رستمی با اشاره به اینکه در گذشته ۳ کیلومتر از این محور بهسازی شده بود، افزود: اکنون با اجرای فاز دوم این پروژه، ۶ پیچ خطرناک در محدوده «جاشک- آبدان» حذف شد که نقش بسزایی در کاهش سوانح رانندگی، بهبود سطح سرویس ایمنی و افزایش سطح سواره دارد.

رستمی یادآور شد: اعتبار این پروژه ۴۱ میلیارد تومان از منابع ملی و استانی تامین شد.

وی یادآور شد: ۶ کیلومتر باقی مانده تا آبدان که فاقد پیچ است، نیازمند تعریض می‌باشد که دو کیلومتر آن تا دهه فجر زیر بار ترافیک خواهد رفت، برای ۴ کیلومتر نهایی هم پیگیر تامین اعتبار و انتخاب پیمانکار هستیم.