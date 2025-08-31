به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه حسنوند در سخنانی، اظهار داشت: در راستای اجرای مصوبات شورای حفاظت از منابع آب لرستان و شهرستان بروجرد، با دستور مقام قضائی و همکاری اداره منابع آب، شرکت توزیع برق و یگان انتظامی، برق پنج حلقه چاه متخلف قطع شد و متخلفان به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی افزود: برق این چاه‌ها به دلیل کشت محصولات آب‌دوست و انتقال غیرقانونی آب به اراضی دیگر از سرخط قطع شدند.

مدیر امور آب بروجرد، کرد: این اقدامات بخشی از برنامه‌های مدون شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بروجرد است که با همکاری دستگاه قضائی و نیروی انتظامی به طور مستمر در حال اجرا است، هدف از این عملیات، جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی و حفاظت از ذخایر آب‌های زیرزمینی است.

حسنوند، افزود: در همین راستا، شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بروجرد بر هوشمندسازی چاه‌های مجاز و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای مدیریت بهتر منابع آبی تأکید دارد.