برق ۱۱ حلقه چاه متخلف در بروجرد قطع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه حسنوند در سخنانی، اظهار داشت: در اجرای مصوبات شورای حفاظت از منابع آب استان لرستان و شهرستان بروجرد، عملیات قطع برق و جمع‌آوری ملزومات ۱۱ حلقه چاه در این شهرستان با موفقیت انجام شد.

وی گفت: این اقدام که به دستور مستقیم مقام قضائی و با حضور نمایندگانی از اداره منابع آب شهرستان بروجرد، اداره برق و یگان انتظامی انجام شد، در راستای مقابله با برداشت غیرقانونی آب و کشت محصولات آب‌دوست صورت‌گرفته است.

مدیر امور آب بروجرد، عنوان کرد: این چاه‌ها برای آبیاری محصولات پرمصرف و نیز انتقال غیرمجاز آب به اراضی خارج از محدوده مجاز استفاده می‌شدند که علاوه بر افت سطح آب‌های زیرزمینی، پیامدهای منفی زیست‌محیطی را به همراه داشته‌اند.

حسنوند، اعلام کرد: در جریان این عملیات، برق چاه‌های متخلف قطع شد و ملزومات و تجهیزات آن‌ها نیز جمع‌آوری شد.