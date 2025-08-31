خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: برای بسیاری از دانش‌آموزان، کنکور سراسری یک نبرد طاقت‌فرسا و گاهی فرساینده است اما برای برخی دیگر به میدان اجرا و آزمایش برنامه‌ای می‌ماند که از سال‌ها پیش طرح و تمرین شده است.

امیررضا حاجی‌نوروزی، نوجوان کاشانی که از سال‌های آغازین دبیرستان دوم چشم به رشته علوم انسانی داشت یکی از همین نمونه‌هاست.

وی به پشتکار و هدف‌گذاری دقیق خود، حمایت بی‌چون‌وچرای خانواده و نقش پررنگ معلمان و فضای آموزشی مدرسه‌اش اشاره می‌کند و این سه عامل را ستون‌های پیروزی خود می‌داند.

این دانش آموز کاشانی پیش از ورود به پایه دهم می‌دانست مسیرش علوم انسانی است و به این حوزه علاقه داشت و باور داشت مطالعه این علوم می‌تواند به وی کمک کند در آینده نقشی در بهبود فرهنگی و اجتماعی جامعه‌اش داشته باشد.

رهیافت منطقی به مطالعه و عبور از موانع

امیررضا می‌داند که برای نشستن در جمع برترین‌ها فقط ساعات مطالعه مهم نیست؛ کیفیت و هدف‌مندی نیز اهمیت دارد. وی با تقسیم متناسب زمان بین حضور در کلاس‌های مدرسه، مطالعه شخصی و مرور مطالب، تلاش کرده هیچ مبحثی را ناقص نگذارد.

این رتبه برتر کنکور کاشانی به خبرنگار مهر گفت: منابع کمک‌آموزشی تنها در موارد خاص برای رفع پرسش‌ها و تقویت نکات مبهم مورد استفاده قرار گرفته و تمرکز اصلی بر خود کتاب‌های درسی و مباحث تدریس‌شده مدرسه بوده است.

وی تأکید کرد: همواره از هیجانات کاذب و عوامل حاشیه‌ای دوری کردم و در صورت بروز موانع، منطقی و هوشمندانه راه‌حل را یافته‌ام.

تمرکز خانواده روی یک هدف مشترک

مهدی حاجی‌نوروزی، پدر امیررضا، از نگاه والدین این مسیر را چنین توصیف کرد: خانواده تلاش کرده همه مزاحمت‌ها را به حداقل برساند. حتی اگر خودشان بیرون از خانه می‌رفتند، محیط خانه آرام و بی‌صدا باقی می‌ماند تا تمرکز وی حفظ شود.

وی با بیان اینکه میانگین روزانه مطالعه امیررضا بین ۷ تا ۱۰ ساعت بوده است، تصریح کرد: برنامه‌های روزانه خانواده به گونه‌ای تنظیم می‌شد که با ریتم مطالعه وی هماهنگ باشد.

پدر امیررضا معتقد است وقتی فرزند هدف بزرگی دارد خانواده باید با تنظیم فضای فیزیکی و عاطفی، نقش پشتوانه‌ای بی‌نقص را ایفا کند.

به گفته آقای نوروزی علاقه امیررضا به علوم انسانی ریشه در سال‌های پیش از انتخاب رشته داشت؛ وی از اوایل متوسطه اول به مطالعه کتاب‌های غیردرسی مرتبط با جامعه‌شناسی، تاریخ و فلسفه می‌پرداخت و این آشنایی زودهنگام با مفاهیم انسانی باعث شد مسیر آینده‌اش را با اطمینان انتخاب کند.

وی گفت: امیررضا در این سال‌ها مهارت‌های تحلیل متون، تفکر انتقادی و توانایی بیان منطقی نظرات خود را تقویت کرد، مهارت‌هایی که در آزمون‌های مفهومی کنکور انسانی برای وی مزیت چشمگیری ایجاد کرد.

امیررضا حاجی‌نوروزی نمونه‌ای روشن از هم‌افزایی تلاش فردی و پشتیبانی محیطی است، وی نشان داد که موفقیت در کنکور به همان اندازه که نیازمند تلاش ذهنی و ساعت‌های زیاد مطالعه است، به فضایی نیاز دارد که آرامش، سازمان‌دهی و انگیزه را به طور مداوم به داوطلب منتقل کند.

توصیه این رتبه برتر کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ به دانش‌آموزان این است که هدف‌گذاری دقیق داشته باشند استعدادهای خود را بشناسند و از بیراهه‌های پرهیاهو فاصله بگیرند تا مسیر را هرچند طولانی، اما با نتیجه‌ای شیرین به پایان برسانند.