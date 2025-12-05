تصویب قانون اخیر مهریه اهمیت توجه به حقوق زنان را دوچندان کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروز آذر شامگاه جمعه در آئین اختتامیه چهارمین المپیاد ورزشی کارکنان وزارت بهداشت ویژه بانوان، با تأکید بر ضرورت حمایت از هر دو بخش جامعه، اظهار کرد: ایران برای رسیدن به قله پیشرفت نیازمند اتکای هم‌زمان بر توان مردان و زنان است.

بهروزآذر با اشاره به برگزاری این رویداد با حضور سه هزار شرکت‌کننده در هشت رشته ورزشی از ۷۰ دانشگاه کشور، افزود: رشد ۳۰ درصدی تعداد شرکت‌کنندگان نسبت به دوره گذشته نشان از توجه جدی کارکنان وزارت بهداشت به مقوله سلامت دارد.

وی با یادآوری بحران‌هایی که کشور طی سال‌های اخیر پشت سر گذاشته است، بیان کرد: از کرونا تا جنگ ۱۲ روزه زنان و کودکان بسیاری را از دست دادیم و وزارت بهداشت نیز در این حوادث داغدار شد و یاد همه جان‌باختگان را گرامی می‌دارم.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده همچنین از وزیر بهداشت قدردانی کرد و گفت: دکتر ظفرقندی که سابقه کسب مدال جهانی در رشته شنا دارد، با حمایت‌های خود زمینه برگزاری چنین رویداد ارزشمندی را فراهم کرد. وی از دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز به دلیل میزبانی مناسب قدردانی کرد.

بهروزآذر با اشاره به جایگاه زن در فرهنگ ایرانی و اسلامی، تصریح کرد: در آستانه میلاد حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها باید به این الگو توجه کنیم؛ مدیریتی که حضرت در اداره باغ فدک داشتند برای ما الهام‌بخش است.

وی همچنین بر ضرورت رفع موانع پیش‌روی زنان تأکید کرد و گفت: پشتوانه ما در این مسیر نمایندگان مجلس هستند و انتظار می‌رود تعداد زنان در مجلس که اکنون ۱۴ نفر از ۲۹۰ نماینده است، افزایش یابد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به انتخاب نخستین نماینده زن استان مازندران از حوزه ساری، این رخداد را نشانه افزایش مشارکت زنان در عرصه سیاسی دانست و افزود: تصویب قانون اخیر مهریه نیز اهمیت توجه بیشتر به حقوق زنان را دوچندان کرده و حضور بانوان در عرصه‌های مدیریتی، شوراها و مجلس باید تقویت شود.