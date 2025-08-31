به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با صدور حکمی حجت الاسلام والمسلمین سعید کرمی را به عنوان معاون فرهنگی و سیاسی این نهاد منصوب کرد.
در متن انتصاب حجت الاسلام والمسلمین سعید کرمی آمده است:
رشد اندیشه ناب اسلامی، تعمیق معرفت دینی و ارتقا شاخصهای فرهنگی و اخلاقی در میان قشرهای مختلف فرهیختهی دانشگاهی به ویژه دانشجویان و فعالان فرهنگی سیاسی دانشگاهها و نیز بهرهگیری از استعدادها و ظرفیتهای این بخش ارزشمند جامعه برای گسترش تفکّر اسلام ناب، از اهداف مهم نظام شکوهمند و مقدّس انقلاب اسلامی به شمار میرود. بیتردید نهاد نمایندگی رهبری معظم انقلاب در دانشگاهها در این راستا باید اهتمام لازم و تلاش بیوقفهی خویش را بکار گرفته و مصروف دارد. از آنجا که بیانیه گام دوم انقلاب و سند دانشگاه اسلامی، نقشهی راه برای تحوّلات آتی نظام آموزش عالی، دانشگاهها و مجموعهی نهاد میباشد، از معاونت فرهنگیسیاسی انتظار میرود با رویکرد هدایت خاضعانه، پشتیبانی و حمایت خالصانه از دستگاههای مرتبط آموزش عالی، مجموعهی دفاتر نهاد در سطح دانشگاههای کشور و مجموعهی عناصر دانشگاهی مؤمن و انقلابی و با بهرهمندی از ظرفیت سرمایهی انسانی (نیروهای خلّاق و ایدهپرداز)، خَلق ایدهها و راهکارهای نو، اثرگذار و نتیجهبخش؛ گفتمانسازی و عملیاتیکردن منویّات بیانیه گام دوم، سند دانشگاه اسلامی سند راهبردی نهاد را در دستور کار خود قراردهد.
از این رو با عنایت به مراتب تعهّد، سوابق علمی، مدیریت جهادی و تجربیات ارزشمند جنابعالی در عرصههای فرهنگی و سیاسی دانشگاهی، و نظر به ضرورت تحوّل و کارآمدسازی و اثربخشی فعالیتهای فرهنگیسیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، به موجب این حکم به سمت معاون فرهنگی و سیاسی نهاد منصوب میشوید.
انتظار میرود در این مسئولیت خطیر، با توکل بر خداوند متعال و بهرهگیری از ظرفیت گستردهی استادان متعهّد، دانشجویان مؤمن و انقلابی و مجموعههای فعال و کنشگر فرهنگی و سیاسی، نسبت به تحقّق اهداف ذیل اهتمام ورزید:
۱. تقویت ایمان و معنویت در فضای دانشگاهی
۲. بسط گفتمان انقلاب اسلامی و تمرکز ویژه بر جهاد تبیین در محیطهای علمی و دانشجویی، با تأکید بر آزاداندیشی و بصیرتافزایی
۳. شبکهسازی نخبگان دانشگاهی و فراهمآوردن زمینه همافزایی میان استادان متعهد، دانشجویان دغدغهمند و اثرگذار و مجموعههای علمیفرهنگی
۴. مردمیسازی فعالیتهای فرهنگیسیاسی نهاد و ارتقا ارتباط مستقیم با بدنه دانشگاهیان بویژه فعالان استادی و دانشجویی
۵. تعالی سرمایهی انسانی و نوآوری در برنامهها و ساختار معاونت فرهنگیسیاسی، همراه با ارزیابی مستمر
۶. ارتقای توانمندی همکاران دفاتر نهاد به عنوان محور فعالیتهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در میدان مواجهه با دانشگاهیان در راستای افزایش سطح کارآمدی و در تعامل با بخشهای مختلف ستادی
۷. مشارکت حداکثری با دفاتر نهاد در دستگاهها و دانشگاهها و سایر مجموعههای فعال در آموزش عالی در اجرای برنامهها و مأموریتهای نهاد
در پایان لازم میدانم از تلاشهای صادقانه و خدمات ارزشمند جناب حجتالاسلام والمسلمین آقای مهدی فاطمی پور در دوران تصدی این مسئولیت، صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم و توفیق روزافزون ایشان را در سنگر جدید از خداوند متعال مسألت دارم.
توفیق همگان در خدمت صادقانه به آرمانهای انقلاب اسلامی و محقّق ساختن منویات و مطالبات حکیمانهی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در محیط دانشگاهی را از خداوند متعال مسألت دارم.
لازم به ذکر است حجت الاسلام والمسلمین سعید کرمی پیش از این مسئولیت دفتر نهاد در بنیاد ملی نخبگان را بر عهده داشت.
نظر شما