معاون توسعه و مدیریت منابع نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با صدور حکمی حجت الاسلام والمسلمین مهدی فاطمی پور را به عنوان معاون توسعه و مدیریت منابع این نهاد منصوب کرد.

متن حکم به شرح زیر است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای مهدی فاطمی پور

سلام علیکم رشد اندیشه ناب اسلامی، تعمیق معرفت دینی و ارتقا شاخص‌های فرهنگی و اخلاقی در میان قشرهای مختلف فرهیخته‌ی دانشگاهی به ویژه دانشجویان و فعالان فرهنگی سیاسی دانشگاه‌ها و نیز بهره‌گیری از استعدادها و ظرفیت‌های این بخش ارزشمند جامعه برای گسترش تفکّر اسلام ناب، از اهداف مهم نظام شکوهمند و مقدّس انقلاب اسلامی به شمار می‌رود. بی‌تردید نهاد نمایندگی رهبری معظم انقلاب در دانشگاه‌ها در این راستا باید اهتمام لازم و تلاش بی‌وقفه‌ی خویش را بکار گرفته و مصروف دارد.

بدیهی است لازمه تحقق بخشیدن به این مأموریت، مدیریت منابع مالی و انسانی موجود در سازمان نهاد، پشتیبانی و حمایت ستاد از دفاتر نهاد در عرصه‌های مختلف از جمله در زمینه تسهیل در روابط سازمانی و اداری، توجه کامل و تعهد به معیشت و امور رفاهی پرسنل و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای نیروهای صف و ستاد می‌باشد. لذا با عنایت به مراتب تعهد، تدیّن و تجارب ارزشمند جنابعالی، شما را به عنوان معاون توسعه و مدیریت منابع نهاد منصوب می‌نمایم.

امید است با استعانت از الطاف خداوند متعال و با استفاده از روش‌های نوین و کارآمد با تلاش خالصانه و خستگی ناپذیر، گام‌های مؤثر و ارزشمندی در جهت تحقق مأموریت‌های فوق و ارتقا وضعیت کیفی و کمی این نهاد ارزشمند بردارید.

ضمناً از زحمات و تلاش‌های بی دریغ و بی شائبه جناب آقای منوچهر حاجی میرزا رضایی در طول تصدی مسؤولیت شأن صمیمانه تقدیر و تشکر می‌نمایم. توفیق همگان در خدمت صادقانه به آرمان‌های انقلاب اسلامی و محقّق ساختن منویات و مطالبات حکیمانه‌ی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در محیط دانشگاهی را از خداوند متعال مسألت دارم.