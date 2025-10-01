سرپرست مرکز امور بانوان نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی حجت الاسلام والمسلمین سعید کرمی معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها متین السادات عرب زاده به سرپرستی مرکز امور بانوان منصوب شد.
در بخشی از این حکم آمده است:
«با عنایت به رسالت خطیر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در زمینه تعمیق هویت ایمانی، تقویت جایگاه زن مسلمان انقلابی و صیانت از فرهنگ عفاف و خانواده در محیطهای دانشگاهی و نظر به تعهد، شایستگی و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست مرکز امور بانوان» منصوب میشوید.
زن مسلمان در منظومه فکری اسلام، مظهر ایمان، اخلاق، کرامت و نقشآفرینی اجتماعی است و نقش بانوان مؤمن، آگاه و توانمند در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی بیبدیل و راهبردی است. حوزه بانوان نهاد، رسالتی مهم در هدایت جریان فکری و فرهنگی دختران دانشجو، الگوسازی زن مسلمان ایرانی و بسترسازی برای تربیت نسل آیندهساز انقلاب اسلامی بر عهده دارد.
انتظار میرود با بهرهگیری از ظرفیت دفاتر نهاد، اساتید مؤمن، تشکلهای دخترانه، کانونهای فرهنگی، فعالان رسانهای و مجموعههای مردمی، و با نگاهی تحولی و راهبردی، نسبت به تحقق محورهای مطرح شده اهتمام بورزید.»
