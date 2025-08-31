حسینی: ۷۰ درصد مداخلات اورژانس اجتماعی اثربخش بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته دولت و سالروز تأسیس اورژانس اجتماعی، مراسم تجلیل از فعالان این حوزه امروز صبح با حضور جمعی از مدیران و معاونان بخش اجتماعی کشور برگزار شد.
سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور، در تشریح فلسفه وجودی اورژانس اجتماعی در این مراسم گفت: طبق مطالعات انجام شده، انقلاب اسلامی در مواجهه با آسیبهای اجتماعی سه دهه را پشت سر گذاشته است؛ دهه اول با رویکرد پندگرایی و اخلاقمحوری، دهه دوم با رویکرد کنترلی و پلیسی و دهه سوم با رویکرد علمی و اجتماعی.
وی افزود: رویکرد سوم دو محور اصلی دارد؛ نخست مداخلات پیشگیرانه ساختاری با محور نهادگرایی و عناصر خانواده، مدرسه و اقتصاد که باید کارکرد واقعی خود را ایفا کنند، و دوم مداخلات پاتولوژیک و آسیبشناسانه برای برخورد با افرادی که در معرض آسیب قرار دارند که اورژانس اجتماعی برای پاسخ به همین نیاز شکل گرفته است.
وی با اشاره به ماهیت اورژانس اجتماعی افزود: این مراکز با هدف کارکرد محافظتی ایجاد شدند تا در لحظه بحران وارد عمل شوند. ویژگیهای اورژانس اجتماعی بههنگام بودن، سرعت، رایگان بودن، پوشش گسترده، محافظتی و فوری بودن است.
حسینی تأکید کرد: اورژانس اجتماعی یکی از اثربخشترین اقدامات پس از انقلاب است و مطالعات مختلف نشان میدهد مشابه این الگو در اغلب کشورهای دنیا نیز دیده میشود.
وی درباره اقدامات دوره مدیریتی خود اظهار کرد: ساختار اورژانس اجتماعی ارتقا یافت و اکنون با سه مدیرکل و هشت گروه کارشناسی تخصصی فعالیت میکند. در سال گذشته ۱۰ مرکز اورژانس اجتماعی ایجاد شد و امسال نیز ۳۰ مرکز دیگر افتتاح خواهد شد. همچنین مرکز دادههای اورژانس اجتماعی در طبقه همکف ستاد بهزیستی کشور تا یک ماه آینده به بهرهبرداری میرسد.
رئیس سازمان بهزیستی به عملکرد این مراکز اشاره کرد و گفت: اورژانس اجتماعی تاکنون دو میلیون مداخله انجام داده که ۷۰ درصد آنها اثربخش بوده است. انشاءالله بتوانیم این ظرفیت مهم را در آینده به طرح سلامت نیز پیوند بزنیم.
