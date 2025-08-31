https://mehrnews.com/x38TJT ۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۸ کد خبر 6575647 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۸ سیاهپوشی و نصب کتیبه ویژه شهادت امام حسن عسکری (ع) در حرم رضوی مشهد- در این فیلم سیاهپوشی و نصب کتیبه ویژه شهادت امام حسن عسکری (ع) در حرم رضوی را مشاهده می کنید. دریافت 3 MB کد خبر 6575647 کپی شد مطالب مرتبط تعویض پرچم و کتیبههای عزا در حرم امام رضا (ع) اعلام ویژه برنامههای حرم رضوی به مناسبت شهادت امام حسن عسکری(ع) شام شهادت امام رضا(ع) در حرم رضوی مراسم شام غریبان امام رضا (ع) در حرم مطهر رضوی برچسبها کتیبه های مناسبتی حرم امام رضا(ع) امام حسن عسکری(ع) حرم امام رضا (ع) مشهد
