سیاه‌پوشی و نصب کتیبه ویژه شهادت امام حسن عسکری (ع) در حرم رضوی

مشهد- در این فیلم سیاه‌پوشی و نصب کتیبه ویژه شهادت امام حسن عسکری (ع) در حرم رضوی را مشاهده می کنید.

