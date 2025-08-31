به گزارش خبرگزاری مهر، هم زمان با فرارسیدن ایام شهادت یازدهمین پیشوای شیعیان حضرت امام حسن عسکری (ع)، ویژهبرنامههای تبلیغی - مذهبی و عزاداری، به همت معاونت تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی، تدارکدیدهشده است.
این ویژهبرنامهها، با محوریت رواق امام خمینی (ره) از شامگاه یکشنبه ۹ شهریور بعد از اقامه نماز مغرب و عشا، با قرائت زیارت امینالله توسط رضا نظامی آغاز میشود و در ادامه، حجتالاسلام سید اسماعیل حاتمی، به ایراد سخنرانی با موضوع ابعاد فرهنگی و علمی امامت امام حسن عسکری (ع)، میپردازد.
مرثیهسرایی و ذکر مصیبت در سوگ شهادت این امام همام با نوای گرم مداحان و ذاکران آل الله؛ محمد گلابگیر، علیرضا نژادحسین و محمدجواد مشکی با از دیگر برنامههای شب شهادت امام حسن عسکری (ع) در حرم مطهر رضوی، خواهد بود.
ویژه برنامه روز شهادت این امام بزرگوار نیز از ساعت ۱۰:۱۵ روز دوشنبه ۱۰ شهریور مصادف با هشتم ماه ربیعالاول با سخنرانی آیتالله سید احمد علمالهدی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد، آغاز میشود.
آیتالله علمالهدی در این مراسم، به بررسی موضوع سیره مبارزاتی امام عسکری (ع) میپردازد و در ادامه، زائران حرم مطهر رضوی با قرائت زیارت امام عسکری (ع) که با نوای رضا نظامی قرائت میشود، به محضر این امام همام، عرض ارادت خواهند کرد.
ویژهبرنامههای شام شهادت امام حسن عسکری (ع) در حرم مطهر رضوی نیز، با قرائت زیارت امینالله با نوای ابراهیم احمدی، سخنرانی حجتالاسلام علیرضا حدائق با موضوع سیره اخلاقی امام حسن عسکری (ع) و مرثیهسرایی و ذکر مصیبت توسط مهدی نیکبخت، همراه خواهد بود.
