  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۲۵

مرثیه خوانی شب شهادت امام حسن عسکری(ع) در حرم رضوی

مشهد- در این فیلم مرثیه خوانی مهدی حسین پور در شب شهادت امام حسن عسکری (ع) را مشاهده می‌کنید. 

کد خبر 6576197

