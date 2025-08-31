https://mehrnews.com/x38TX7 ۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۲۵ کد خبر 6576197 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۲۵ مرثیه خوانی شب شهادت امام حسن عسکری(ع) در حرم رضوی مشهد- در این فیلم مرثیه خوانی مهدی حسین پور در شب شهادت امام حسن عسکری (ع) را مشاهده میکنید. دریافت 29 MB کد خبر 6576197 کپی شد مطالب مرتبط خلیلآباد در سوگ امام حسن عسکری (ع) اعلام ویژه برنامههای حرم رضوی به مناسبت شهادت امام حسن عسکری(ع) سیاهپوشی و نصب کتیبه ویژه شهادت امام حسن عسکری (ع) در حرم رضوی برچسبها مشهد امام حسن عسکری(ع) حرم امام رضا (ع)
نظر شما