رسول فتحیه، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خلیل آباد اظهار کرد: امام حسن عسکری (ع) در زندگی سراسر نورانی خود با اخلاق کریمانه و رفتار نیکو، همیشه پیشگام در رسیدگی به امور مردم بودند و با وجود محدودیت‌ها و فشارهای حکومت عباسی، لحظه‌ای از هدایت و حمایت شیعیان دست نکشیدند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی خلیل آباد افزود: صبر، ایثار و دلسوزی برای جامعه از ویژگی‌های بارز امام یازدهم شیعیان بود و امروز نیز الگوی ارزشمندی برای همه ما به‌ویژه نسل جوان محسوب می‌شوند.

وی همچنین بیان کرد: شناساندن ابعاد شخصیتی امام حسن عسکری (ع) و نشر معارف اهل‌بیت (ع) وظیفه‌ای مهم برای فعالان فرهنگی و مذهبی است.

فتحیه گفت: مراسم عزاداری سالروز شهادت آن امام همام امشب با حضور عاشقان اهل‌بیت (ع) در مسجد جامع و هیئت صاحب‌الزمانی شهر برگزار خواهد شد.