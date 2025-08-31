به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کاریکاتور ایران، منتخب آثار چهارمین نمایشگاه انفرادی جواد شاهمرادی هنرمند کاریکاتوریست کردستانی با عنوان «نقاب» سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ در گالری خانه کاریکاتور ایران به نمایش گذاشته می‌شود.

آثار ارائه شده از این هنرمند که عضو هیئت مدیره انجمن هنرهای تجسمی استان کردستان و مسئول خانه کاریکاتور کردستان است، متشکل از ۲۵ اثر کارتون و کاریکاتور است. موضوعات آثار کارتون آزاد است و کاریکاتورهای ارائه شده، مربوط به چهره تعدادی از هنرمندان شناخته شده در عرصه‌های مختلف هنری است.

نمایشگاه «نقاب» ساعت ۱۶ روز سه شنبه ۱۱ شهریور افتتاح خواهد شد و بازدید از این نمایشگاه، تا ۳۱ شهریور، همه روزه، به غیر از ایام تعطیل از ساعت ۹ الی ۱۷ و پنجشنبه ها ۹ الی ۱۳ در گالری خانه کاریکاتور ایران به نشانی خیابان شریعتی، تقاطع اتوبان همت، خیابان داود گل‌نبی غربی، بعد از میدان احمدی روشن (کتابی) پلاک ۴۴ در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.