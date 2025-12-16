چاپ دوم «درسنامه علم النفس فلسفی» با رویکردی صدرایی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «درسنامه علم النفس فلسفی» اثر علیرضا اسعدی در ۱۶۰ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ دوم رسید.

نفس‌شناسی از مهمترین مسائل فلسفی و دغدغه فیلسوفان بزرگی همچون ابن سینا و ملاصدرا بوده است و به دلیل تأثیر جدی و پردامنه آن در ساعت‌های مختلف حیات بشری و نقش مبنایی‌اش در بسیاری از علوم، همواره در کانون توجه دانشمندان بوده و در رشته‌های متعددی تدریس می‌شود.

این کتاب، گزارش و تبیین مختصر از مهمترین مباحث فلسفی در مورد نفس است که در قالب ۱۴ درس و بر اساس فلسفه صدرایی تنظیم شده است؛ هرچند نیم نگاهی به دیدگاه مشاء و به ویژه ابن سینا نیز افکنده است.

در درس اول به «اهمیت انسان‌شناسی» پرداخته شده و نقش انسان‌شناسی در اصول سه گانه اعتقادی تبیین و نقش انسان شناسی در تعلیم تربیت مطرح شده است.

پس از بیان تعریف انسان در لغت و فلسفه در درس دوم، به «تعریف و اثبات نفس» در سومین درس پرداخته شده که در این راستا تعاریف ارسطو ابن سینا و متأخران در خصوص نفس ذکر شده و مبحثی به اثبات وجود نفس اختصاص یافته است.

«جوهریت نفس» عنوان چهارمین درس از این درسنامه است که که به عرض بودن و جوهریت نفس پرداخته شده و سه برهان درباره جوهریت نفس مطرح و به یکی از شبهات جوهریت نفس نقد و بررسی شده و تقریری برای شبهه آورده شده است.

در درس پنجم و ششم به ترتیب چهار برهان در راستای «تجرد نفس حیوانی» و هشت برهان در خصوص «تجرد نفس انسانی» تشریح شده است.

نویسنده در هفتمین درس «شواهد نقلی تجرد نفس (قرآنی و روایی)» را آورده و قوای نفس نباتی و حیوانی در درس جداگانه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته که پس از تعریف قوه، به شمارش قوای نفسانی پرداخته است.

در نهمین درس که «قوای نفس انسانی» را در بر می‌گیرد، مباحثی درباره عقل نظری و عملی تبیین و در ادامه به مراتب عقل نظری و عملی پرداخته شده است.

پس از بیان «تعدد قوا و اتحاد وجودی آنها با نفس» در دهمین درس، به «رابطه نفس و بدن» در درس یازدهم اشاره شده و انواع تعلق و همچنین شواهد قرآنی نحوه ارتباط نفس با بدن تشریح شده است.

«حدوث و قدم نفس» عنوان درس بعد است که به بررسی و نقد ادله قدم نفس و همچنین ادله حدوث نفس اشاره شده است.

در درس سیزدهم که به «حرکت و تکامل نفس» اختصاص یافته و پس از اشاره به حرکت نفس و همچنین براهین ثبات مجرد، دیدگاه‌های مشاء و ملاصدرا درباره چگونگی حرکت نفس تبیین و دلایل حرکت جوهری نفس نیز مطرح شده است.

در چهاردهمین و آخرین درس از این درسنامه به «جاودانگی و ابدیت نفس» پرداخته شده و پس از بیان فساد ناپذیری نفس، به بررسی و نقد نظریه تناسخ پرداخته شده و در این راستا سرانجام تناسب و همچنین براهین استحاله تناسخ مطرح و در پایان مبحثی با عنوان تناسخ و معاد جسمانی آورده شده است.