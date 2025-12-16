به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین دوره اجرای طرح ملی تلاوت شبابالرضا (ع) در حال برگزاری است و ستاد اجرایی این طرح ملی به منظور توسعه آن در سراسر کشور از مؤسسات قرآنی که برای مشارکت در آن اعلام آمادگی کنند، حمایت خواهد کرد.
سال گذشته مرحله نخست حمایت از این مؤسسات به منظور پیوستن به طرح ملی تلاوت شبابالرضا (ع) به مورد اجرا درآمد که دبیر و مسئولان این طرح در بازدید استانی خود در جریان اهم فعالیتهای مؤسسات معین قرار گرفته و آنها را از طرق مختلف مورد حمایت خود قرار دادند.
در مرحله نخست اجرای حمایت از مجریان این طرح، مؤسسات قرآنی در شهرستانهای مشهد، کرج، زنجان، قم، اراک، نجفآباد و بوشهر به عنوان مؤسسات مجری معرفی شده که از سوی ستاد اجرایی طرح ملی تلاوت شبابالرضا (ع) و مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی، مقادیری اقلام آموزشی و مصحف قرآنی به آنها اهدا شد.
بنا به گفته حسین مقدمکیا؛ دبیر ستاد اجرایی طرح ملی تلاوت شبابالرضا (ع) در سال جاری نیز دومین مرحله از اجرای این طرح حمایتی را شاهد خواهیم بود و به این منظور مؤسسات متقاضی، بهمن و اسفندماه اقدام به ثبتنام کرده و پس از ظرفیتسنجی، اسامی آنها نیز به فهرست مؤسسات مجری این طرح اضافه شده و مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
نظر شما