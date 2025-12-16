خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: نان به‌عنوان اصلی‌ترین کالای مصرفی خانوارها، نقشی فراتر از یک محصول غذایی در امنیت معیشتی و آرامش اجتماعی دارد.

در استان سیستان و بلوچستان، که پراکندگی جمعیت و تنوع الگوی مصرف نان بالاست، نظارت مؤثر بر نانوایی‌ها اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. پایش دقیق فرآیند تولید، توزیع و عرضه نان می‌تواند از بروز نارضایتی‌های عمومی جلوگیری کرده و ثبات بازار را حفظ کند.

هر از چندگاهی گلایه‌هایی از سمت مردم مبنی بر پایین بودن کیفیت نان یا قیمت نامتعارف آن دیده می‌شود؛ همچنین چندی قبل در خطبه‌های نماز جمعه منطقه سیستان، گلایه‌های مردمی مبنی بر پایین بودن کیفیت نان مطرح شد.

وجود نظارت منظم، علاوه بر صیانت از حقوق مصرف‌کننده، به بهبود عملکرد واحدهای تولیدی نیز کمک می‌کند؛ گزارش‌های مردمی به سامانه‌های ۱۲۴ و ۱۳۴ باعث هدفمندتر شدن نظارت‌ها می‌شود؛ هرچه نظارت هدفمندتر و مبتنی بر داده‌های واقعی باشد، امکان بروز تخلف کاهش یافته و شفافیت افزایش می‌یابد.

دسترسی شبانه‌روزی به نان تازه، با ایجاد مجتمع‌های بزرگ نانوایی

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌ها و رویکردهای این اداره در حوزه تأمین و عرضه نان بیان کرد: یکی از اهداف مهم و محوری اداره غله، ارتقای مستمر کیفیت نان و همچنین توسعه و افزایش تعداد نانوایی‌های آزادپز در سطح استان است.

محمدرضا سرگزی افزود: در همین راستا، طی سال‌های اخیر شاهد رشد قابل توجه نانوایی‌های آزادپز در شهر زاهدان و سایر شهرستان‌های بزرگ استان بوده‌ایم؛ نانوایی‌هایی که با بهره‌گیری از آرد با سبوس کمتر، توانسته‌اند رضایت بخش قابل توجهی از شهروندان را جلب کنند و نقش مؤثری در بهبود کیفیت نان مصرفی مردم داشته باشند.

وی با بیان اینکه نانوایی‌های آزادپز از آزادی عمل بیشتری در انتخاب نوع آرد برخوردار هستند، گفت: این اختیار باعث می‌شود نانوا بتواند متناسب با ذائقه مصرف‌کنندگان، از آردهای مرغوب‌تر استفاده کند که نتیجه آن بهبود طعم، رنگ، بافت و ماندگاری نان است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی سیستان و بلوچستان در ادامه تصریح کرد: در کنار نانوایی‌های آزادپز، نانوایی‌های دولتی نیز مورد توجه ویژه قرار دارند و با برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر برای خبازان، به‌روزرسانی دانش فنی آنان و استفاده از آرد باکیفیت‌تر، تلاش می‌شود کیفیت نان در این واحدها نیز ارتقا یابد و فاصله کیفی میان انواع نانوایی‌ها کاهش پیدا کند.

نظارت و بازدید از نانوایی‌ها به صورت منظم انجام می‌شود

وی همچنین با اشاره به نظارت‌های مستمر گفت: بازرسان اداره کل غله، سازمان صنعت، معدن و تجارت، شبکه بهداشت و اداره استاندارد به‌صورت منظم از نانوایی‌ها بازدید می‌کنند و مواردی همچون وزن چانه، رعایت اصول بهداشتی، کیفیت پخت و پایبندی به ساعات تعیین‌شده فعالیت را مورد بررسی قرار می‌دهند.

به گفته سرگزی، ایجاد مجتمع‌های بزرگ نانوایی در شهرهای پرجمعیت و روستاهای بزرگ نیز در دستور کار قرار دارد تا ضمن کاهش صف‌های طولانی، دسترسی آسان و مداوم مردم به نان تازه در ساعات مختلف شبانه‌روز فراهم شود.

کشف ۲۳۰ مورد تخلف با استفاده از سامانه هوشمند نانینو

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان، در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح نحوه نظارت بر نانوایی‌ها و روند توزیع آرد در استان اظهار داشت: سامانه «نانینو» به‌عنوان یک بستر هوشمند، نقش محوری در مدیریت و کنترل زنجیره تأمین آرد و فرآیند تولید نان ایفا می‌کند.

داوود شهرکی گفت: این سامانه امکان پایش مستمر و روزانه اطلاعات مرتبط با میزان آرد تحویلی به نانوایی‌ها، مقدار مصرف واقعی، حجم نان تولیدشده و میزان فروش را فراهم کرده و از این طریق، تصویر دقیقی از عملکرد هر واحد ارائه می‌دهد.

وی تاکید کرد: این سازوکار باعث می‌شود هرگونه مغایرت یا انحراف از الگوی تعریف‌شده، در کوتاه‌ترین زمان شناسایی و پیگیری شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان با اشاره به نتایج حاصل از اجرای این طرح تصریح کرد: در شش ماه گذشته بیش از ۲۳۰۰ مورد بازرسی میدانی از نانوایی‌های سطح استان انجام شده که خروجی آن ثبت ۲۳۰ مورد تخلف و اعمال حدود ۲۰۰ میلیون تومان جریمه بوده است.

وی ادامه داد: تلفیق نظارت میدانی با داده‌های سامانه نانینو، موجب افزایش دقت در برخورد با تخلفات شده و امکان تصمیم‌گیری مبتنی بر اطلاعات واقعی را برای دستگاه‌های نظارتی فراهم کرده است.

عدم سوءاستفاده از آرد توزیعی با نظارت دقیق سامانه هوشمند نانینو

شهرکی تأکید کرد: شفافیت ایجادشده در فرآیند توزیع آرد، زمینه سوءاستفاده را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همچنین به ساماندهی نانوایی‌های سنتی اشاره کرده و توضیح داد: اجرای طرح‌های جدید، بستر رقابت سالم میان واحدهای تولیدی را تقویت کرده است؛ این فضای رقابتی، نانوایان را به بهبود کیفیت محصول، رعایت دقیق‌تر استانداردها و پایبندی به ساعات پخت سوق داده و در نهایت به افزایش رضایت مصرف‌کنندگان انجامیده است.

شهرکی در پایان افزود: تداوم این روند، همراه با توسعه نظارت‌های هوشمند و استمرار بازرسی‌ها، می‌تواند ثبات پایدارتری در بازار نان ایجاد کرده و اعتماد عمومی را بیش از پیش تقویت کند.

