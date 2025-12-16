به گزارش خبرنگار مهر، علی فتحاللهی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری همزمان این انتخابات در سراسر کشور اظهار کرد: سومین دوره انتخابات تعیین نمایندگان سمنهای استان گیلان با حضور تشکلهای دارای مجوز و در چارچوب قانونی برگزار شد.
وی با تأکید بر نقش راهبردی سازمانهای مردمنهاد در توسعه اجتماعی افزود: سمنها بازوی مکمل دولت در شناسایی مسائل اجتماعی، انتقال مطالبات مردمی و ارائه راهکارهای تخصصی هستند و این شورا میتواند ظرفیت آنها را بهصورت هدفمند فعال کند.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان تصریح کرد: رویکرد استان، حرکت به سمت تصمیمسازیهای مشارکتی و استفاده حداکثری از توان نهادهای مدنی است و برگزاری این انتخابات، زمینهساز تقویت تعامل سازنده میان دولت و جامعه مدنی خواهد بود.
فتحاللهی با بیان اینکه سلامت و شفافیت فرآیند انتخابات مورد توجه جدی بود، گفت: مشارکت گسترده سمنها نشاندهنده پویایی جامعه مدنی استان و اعتماد متقابل با دستگاههای اجرایی است.
وی در پایان از اعلام نتایج این دوره خبر داد و افزود: بر اساس آرای مأخوذه، علیرضا عزیزی و دانیال مهاجری به عنوان اعضای اصلی و میلاد بسطامی به عنوان عضو علیالبدل شورای توسعه و حمایت از سازمانهای مردمنهاد استان گیلان انتخاب شدند.
