به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی اصغری در نشست خبری هفته دولت که ظهر یکشنبه در سالن جلسات شهید چگینی ادارهکل آموزش و پرورش استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: ۵۰ جلسه با محوریت آموزش و پرورش توسط شخص رئیسجمهور در سطح کشور برگزار شده و در سطح استان نیز جلسات متعددی با حضور استاندار تشکیل شده است.
وی اضافه کرد: استاندار نیز پیگیر نهضت عدالتی در آموزش و پرورش است که این امر نشاندهنده اهمیت موضوع آموزش و پرورش در دولت است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین بیان کرد: اینکه امروز آموزش و پرورش به یک گفتمان در سطح کشور تبدیل شده، رویکرد مهمی است که اتفاق افتاده و ما به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم مسائل کشور مرتفع شود، باید ابتدائاً مسائل آموزش و پرورش حل شود.
وی افزود: ۱.۲ همت برای تکمیل ۱۴۷ پروژه نهضت عدالت آموزشی و ۱,۰۱۷ کلاس درس برآورد شده است که به همت خیرین طی یک سال تکمیل و به بهرهبرداری میرسد. برای آغاز سال تحصیلی جدید نیز ۳۲ پروژه افتتاح میشود.
این مسئول تأکید کرد: مهمترین نکته، بهسازی تجهیزات و کیفیتبخشی آموزشی است که سبب میشود مهرماه متفاوتتری در سال جاری رقم بخورد.
وی مهمترین چالش موجود را فرسودگی تجهیزات آموزشی دانست و ادامه داد: ۱۰ میلیارد اعتبار برای هنرستانها، مدارس کار و دانش و پژوهشسراها و همچنین یک و نیم میلیارد بهطور ویژه برای تجهیزات پژوهشسراها در نظر گرفته شده است.
این مسئول تأکید کرد: ۸۵۵ نیروی انسانی از طریق فرهنگیان و ۴۷۰ نفر از طریق آزمون در سال جاری فعالیت خود را از مهرماه آغاز خواهند کرد. همچنین استمرار فعالیت معلمان بازنشسته تنها در صورت لزوم و نیاز خواهد بود.
وی گفت: ملاک انتخاب مدیران براساس شایستگی و تخصص است و ما هیچ اصراری به تغییر مدیریت نداریم. این حوزه فارغ از سیاسیبازی است.
اصغری تأکید کرد: شادی و نشاط امر جدی است و این فرآیند سبب کاهش آسیبهای اجتماعی خواهد شد. در معیار سنجش ما، مدیرانی که بتوانند فضایی شاد و بانشاط را ذیل ارزشها و هنجارهای پذیرفتهشده جامعه فراهم کنند، مورد توجه خواهند بود. در این بین، ورزش جزو ضرورتهاست و تأکید بر ایجاد حیاط مناسب و تجهیز اردوگاه یانسآباد نیز در دستور کار ما قرار دارد.
این مسئول تصریح کرد: تعداد رتبههای زیر ۱۰۰ در کنکور سراسری استان قزوین دو برابر سال گذشته شده که افتخاری برای استان محسوب میشود.
وی با تأکید بر اینکه سال گذشته ۲۵۰ هزار دانشآموز در استان قزوین داشتیم، ابراز کرد: تاکنون برای سال تحصیلی جدید، حدود ۲۴۷ هزار و ۵۰۰ نفر در مقاطع مختلف ثبتنام کردهاند.
اصغری مطرح کرد: تعداد دانشآموزان کلاس اولی از ۲۱ هزار و ۵۰۰ نفر در سال گذشته به ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر در سال جاری کاهش یافته است.
وی با اشاره به اینکه به دنبال استفاده از فناوریها و ابزارهای نو آموزشی در سال جاری هستیم، گفت: بالاترین آمار افسردگی و طلاق در استان وجود دارد که در این حوزه نگرانی ما بابت دانشآموزان جدی است و بهصورت جدی ورود خواهیم کرد.
این مسئول در پایان گفت: با توجه به ناترازی انرژی در سال جاری، از مدارس خواستهایم تا با نصب پنل خورشیدی این موضوع را پشت سر بگذارند. با این حال، تدابیر لازم برای مواجهه با موضوعات مختلف در نظر گرفته شده است.
