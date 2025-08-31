امیرحسین ابراهیمی دانشآموزی از استان البرز که موفق به کسب رتبه ۲ کنکور ۱۴۰۴ در رشته ریاضی شد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت که برای آمادهسازی در این رقابت سخت، به طور متوسط روزانه بین ۷ تا ۸ ساعت مطالعه کرده است.
وی درباره نقش خانوادهاش در این موفقیت گفت: خانوادهام از لحاظ روحی و مالی پشتیبان من بودند و شرایط را برایم مهیا کردند تا در فضایی آرام و بدون استرس درس بخوانم.معلمان و معاونان مدرسه همواره از من حمایت میکردند و به من انگیزه میدادند. هرگاه در درسی به مشکل برمیخوردم، آنها به من کمک میکردند.
این دانشآموز موفق با اشاره به اهمیت تعادل در زندگی، خاطرنشان کرد: در طول سال کنکور سعی میکردم که علاوه بر درس خواندن، فعالیتهای تفریحی نیز داشته باشم. گاهی اوقات با دوستانم بیرون میرفتم، فوتبال تماشا میکردم و ورزش میکردم.
ابراهیمی در پایان تاکید کرد: فعلاً قصد مهاجرت ندارم و میخواهم در کشورم به مردم خدمت کنم اما امیدوارم تجربیاتم بتواند برای سایر دانشآموزان الهامبخش باشد و به آنها نشان دهد که با تلاش و حمایت خانواده و معلمان، هر هدفی قابل دستیابی است.
