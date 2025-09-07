به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی اصغری عصر یکشنبه در نخستین نشست هم اندیشی هیئت اندیشه ورز آموزش و پرورش استثنایی با بر اهمیت نگاه علمی، مشارکتی و انسان‌محور در آموزش و پرورش استثنایی تأکید و اظهار کرد: فعالیت در این حوزه مسئولیتی فوق‌تخصصی است که تنها با بهره‌گیری از رویکردهای علمی و اجرای برنامه‌های دقیق قابل تحقق است.

وی افزود: پرورش و مراقبت از کودکان با معلولیت‌های جسمی و ذهنی نیازمند همراهی مستمر و علمی با خانواده‌هاست و هیچ عرصه‌ای پیچیده‌تر از تعلیم و تربیت نیست.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان اظهار داشت: آموزش و پرورش استثنایی بدون پژوهش‌های تخصصی در حوزه‌های بینایی، شنوایی و توانبخشی نمی‌تواند به اهداف خود برسد.

اصغری همچنین به اجرای طرح‌های حمایتی از خانواده‌ها، همکاری با خیرین و توانمندسازی معلمان اشاره کرد و گفت: آموزش و پرورش استثنایی صرفاً یک وظیفه اداری نیست، بلکه رسالتی علمی، انسانی و اجتماعی است که نیازمند مشارکت همگانی و استفاده از یافته‌های نوین علمی است.

وی بر اهمیت ایجاد محیط شاد و آموزش مهارت‌های زندگی برای کودکان با نیازهای ویژه تأکید و افزود: موفقیت آموزش این کودکان بخشی به ایجاد محیط شاد و فعال در مدارس بستگی دارد، زیرا مدرسه می‌تواند بخشی از دغدغه‌های خانواده‌ها را کاهش دهد.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: مدیران و معلمان موفق کسانی هستند که با روش‌های نوین آموزشی و علمی با چالش‌ها مواجه شوند و مدیریت مدارس استثنایی باید مبتنی بر تفویض اختیار، مشارکت و استفاده از تجربیات اساتید و نخبگان باشد.