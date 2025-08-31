صرفه جویی ۲۵ میلیون یورویی با بومی سازی سامانه جراحی هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، امروزه توجه به پیشرفت‌های علمی و فناوری در حوزه پزشکی، نیاز به تجهیزات پزشکی مدرن و پیشرفته برای آموزش جراحان و تشخیص بیماری‌ها به عنوان یک امر مهم و ضروری در هر جامعه‌ای تبدیل شده است؛ اما از آنجا که بسیاری از تجهیزات پزشکی در کشور داخلی‌سازی نشده و اکثر نیاز کشور با واردات این محصول تامین می‌شود، بنابراین این فرایند با ارزبری بسیاری همراه خواهد بود.

بی‌شک ارائه آموزش‌های منسجم برای کادر درمان باعث بهبود کیفیت خدمات درمانی می‌شود. در این راستا، پژوهشگران شرکت دانش‌بنیان «سامانه جراحی هوشمند پارسه» موسوم به «پارسیس» علاوه بر تولید سیستم‌های پیشرفته راهبری جراحی، ارائه آموزش‌های مداوم به جراحان را از رسالت‌های خود می‌داند.

ساخت محصول دانش‌بنیان برای خودکفایی کشور از واردات

ابراهیم نجف‌زاده، مدیر توسعه و کسب‌وکار شرکت «سامانه جراحی هوشمند پارسه» با اشاره به تولید این سامانه در این شرکت دانش‌بنیان که برای نخستین بار در کشور وارد حوزه جراحی هوشمند شده است، گفت: شرکت سامانه جراحی هوشمند پارسه (پارسیس) فعالیت خود را در زمینه سامانه راهبری جراحی از سال ۱۳۸۵ و هم‌زمان با تشدید تحریم‌ها آغاز کرد.

وی افزود: این شرکت بسترهای توسعه داده‌شده خود را برای ساخت سیستم‌های منحصربه‌فرد متناسب با نیاز کاربر در حوزه‌های مختلف آموزش جراحی و سامانه راهبری جراحی ارائه کرده است. این سامانه‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های مختلف ردیابی و شیوه‌های پیشرفته نمایشی در کاهش زمان، انرژی و هزینه مورد نیاز برای درمان بیمار و آموزش جراحان اثر چشم‌گیری دارند.

کاهش خطاهای پزشکی با سیستم ناوبری جراحی

مدیر توسعه و کسب‌وکار شرکت دانش‌بنیان سامانه جراحی هوشمند پارسه در مورد محصول دانش‌بنیان این شرکت، گفت: حوزه فعالیت سامانه جراحی هوشمند پارسه شامل جراحی‌های مغز و اعصاب، قاعده جمجمه و ستون فقرات، فک و صورت و ارتوپدی است.

نجف‌زاده با اشاره به کمک این سامانه به جراحان برای افزایش دقت و سرعت در جراحی، گفت: تلفیق فناوری با علوم پزشکی سبب افزایش دقت و سرعت و عملکرد بهتر جراحان می‌شود. بنابراین، محصول دانش‌بنیان این شرکت موسوم به «سامانه راهبری جراحی» دید مناسب‌تری که به‌صورت سه‌بعدی است را برای جراح فراهم می‌کند تا موقعیت ابزارهای جراحی را به‌طور واضح رصد کند.

وی با اشاره به کاهش خطاهای پزشکی با استفاده از این سامانه، گفت: با استفاده از «سامانه راهبری جراحی»، محدوده نواحی حساس که شامل عروق یا بافت‌های حیاتی می‌شود، به‌درستی قابل تشخیص است و خطاها به میزان قابل قبولی، کاهش و دقت و سرعت جراحی ارتقاء می‌یابد.

قیمت محصول دانش‌بنیان ایرانی یک‌سوم مشابه خارجی

مدیر توسعه و کسب‌وکار شرکت سامانه جراحی هوشمند پارسه گفت: سامانه راهبری جراحی، نمونه داخلی ندارد و ما تنها تولیدکننده داخلی این سیستم هستیم. نجف‌زاده افزود: نمونه‌های خارجی مشابه این محصول از قبیل Medtronic, Brainlab, stryker است. محصول تولیدی شرکت ما از لحاظ دقت و عملکرد، مشابه نمونه‌های خارجی بوده و از نظر قیمتی، یک سوم مشابه خارجی است.

تسهیل ارائه خدمات پس از فروش و آموزشی به کادر درمان

مدیر توسعه و کسب‌وکار شرکت سامانه جراحی هوشمند پارسه، مزیت تولید این سامانه را صرفه‌جویی ارزی برای کشور دانست و گفت: از زمانی که شرکت پارسیس وارد این حوزه شده است، نزدیک به ۲۵ میلیون یورو برای کشور صرفه‌جویی ارزی داشته است. بنابراین، یکی از افتخارات این شرکت، علاوه بر توسعه فناوری و ارائه خدمات مناسب، جلوگیری از خروج ارز از کشور بوده است.

نجف‌زاده در مورد دیگر مزیت سوم رقابتی این محصول دانش‌بنیان، گفت: از آنجا که سیستم راهبری جراحی، تولید داخل است و تمامی فرایندها توسط مهندسان داخلی انجام می‌شود، ارائه خدمات پس از فروش و حضور تیم پشتیبانی در اتاق عمل و برگزاری کارگاه‌های آموزشی مهارتی برای جراحان امکان‌پذیر بوده و این شرکت به‌طور مستمر در جهت ارائه خدمات مطلوب به مشتری فعالیت می‌کند.

اشتغال‌زایی ۲۵۰ نفری و حضور موثر بانوان در این مجموعه

مدیر توسعه و کسب‌وکار شرکت سامانه جراحی هوشمند پارسه با اشاره به ورود محصولات این شرکت به بازار تجهیزات پزشکی در سال ۱۳۹۰، گفت: صادرات این محصول دانش‌بنیان به کشورهای اکوادور و روسیه بوده است. همچنین، برای توسعه بازار صادراتی در حال مذاکره با چین و ترکیه هستیم.

نجف‌زاده گفت: حدود ۴۰ درصد از پرسنل شرکت را بانوان تشکیل داده‌اند که عناوین و سمت‌های کلیدی در شرکت دارند. این در حالی است که همه همکاران فارغ از نگاه جنسیتی در این شرکت با هدفی واحد برای رشد و ارتقای مجموعه تلاش می‌کنند.

حضور در پاویون نمایشگاه‌های مختلف با حمایت صندوق نوآوری

مدیر توسعه و کسب‌وکار شرکت سامانه جراحی هوشمند پارسه با اشاره به توسعه و ارتقای محصول دانش‌بنیان این شرکت، گفت: سبدهای متنوع جدیدی از محصولات در حال توسعه و ارتقاء هستند که این ارتقاء برپایه فناوری‌های جدید و هوش مصنوعی است.

نجف‌زاده در خصوص تاثیر ارائه خدمات و تسهیلات مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی در اعطای تسهیلات و خدمات به شرکت‌های دانش‌بنیان فعال بوده و در گسترش محصولات دانش‌بنیان بسیار اثرگذار بوده است. این حمایت‌ها علاوه بر اینکه موجب حفظ موجودیت و ماندگاری یک شرکت می‌شود، از خروج سرمایه‌های انسانی نیز جلوگیری می‌کند.

وی در مورد جزئیات حمایت صندوق نوآوری از این شرکت، گفت: با حمایت این صندوق در پاویون‌ نمایشگاه‌های عرب هلث (Arab Health)، مدیکا (MEDICA) آلمان و هند و نمایشگاهی در برزیل شرکت کردیم. همچنین از حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای ارتقای محصول در حوزه متد جراحی ستون فقرات به صورت برخط و به صورت استفاده از تصاویر intra operative در حین عمل کمک گرفتیم.