به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه‌برنامه پاسداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه و تکریم خانواده‌های قهرمانان وطن به مناسبت سالروز شهادت امام حسن عسگری (ع) و آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج) توسط مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۴ در فرهنگسرای اخلاق برگزار می‌شود.

این برنامه که از ۵ تا ۱۰ شهریورماه در فرهنگسرای اخلاق برگزار می‌شود، با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی، نوجوانان و فعالان فرهنگی، فضایی سرشار از معنویت، همدلی و یادآوری رشادت‌های شهیدان را رقم خواهد زد.

در این مراسم، ضمن دلجویی از خانواده‌های شهدا، قاب‌هایی مزین به تصویر شهیدان که به دست استاد زینب یزدانی‌نیا طراحی و نقاشی شده، به خانواده‌های آنان اهدا می‌شود. این آثار نمادی از ارج‌گذاری جامعه به ایثار و فداکاری شهیدان و یادگاری ماندگار برای خانواده‌های ایشان به شمار می‌رود.

همچنین سارا شهرابی، مدرس داستان‌نویسی، با ثبت و نگارش خاطرات خانواده‌های شهدا تلاش می‌کند تا یاد و نام این عزیزان بیش از پیش در حافظه تاریخی جامعه ماندگار شود.نوشته‌های ایشان در قالب کلیپی ویژه، به صورت صوتی قرائت خواهد شد و همزمان، تصویری نقاشی‌شده از چهره شهید به نمایش درخواهد آمد. بدین ترتیب، کلیپی ماندگار از شهید تهیه می‌شود که هم در فضای مجازی بازنشر خواهد شد و هم به‌عنوان یادگاری ارزشمند در اختیار خانواده‌های شهدا قرار می‌گیرد.

در پایان، با اهدای هدایایی از خانواده‌های معظم شهدا تقدیر می‌شود.

اسامی شهدای گرانقدر جنگ دوازده‌روزه که در این مراسم یادشان گرامی داشته می‌شود شامل شهید میثم رضوان‌پور، شهیدسرگرد صالح بناء هنزائی، شهیدحسن مهدی‌پور، شهیدحسین یوسف‌خانی، شهید غلامرضا کمانی، شهید محمدرضا زندی است.

این مراسم فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهیدان و ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری در میان نسل‌های امروز و آینده است.