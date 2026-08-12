به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی ظهر چهارشنبه در سفر به سمنان و در حاشیه زیارت آستان مقدس حضرت یحییبنموسیالکاظم(ع) و ادای احترام به شهدا، در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای آغاز سال تحصیلی، اظهار کرد: بازگشایی مدارس پروژهای بزرگ و گسترده است و بیش از ۱۵۰ برنامه برای آن در حال رصد و پیگیری است.
وی افزود: از مهر سال گذشته برنامهریزی برای آغاز سال تحصیلی آینده را آغاز کردیم و بهصورت هفتگی روند اجرای برنامهها مورد بررسی قرار گرفت که خوشبختانه همه امور به خوبی پیش میرود.
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر آمادگی کشور برای بازگشایی مدارس، گفت: آمادگی کامل برای یک بازگشایی آرام، کمدغدغه و حضوری در همه استانها وجود دارد.
کاظمی با قدردانی از مجموعههای آموزش و پرورش استانها، از سمنان بهعنوان یکی از استانهای موفق در حوزه توسعه عدالت آموزشی، آمادهسازی فضاهای آموزشی و جمعبندی پرونده امتحانات نهایی سال گذشته یاد کرد.
وی ادامه داد: در ماه آینده شورای آموزش و پرورش استانها و استانداران باید همه دستگاهها را برای کمک به آموزش و پرورش پای کار بیاورند تا اگر اشکال یا نقصی در حوزههای سختافزاری، نرمافزاری و نیروی انسانی وجود دارد، برطرف شود.
عضو کابینه چهاردهم ابراز امیدواری کرد: مشکل خاصی در روند بازگشایی مدارس ایجاد نشود و امیدواریم با وجود شرایط سخت کشور، بتوانیم سال تحصیلی خوبی را آغاز کنیم.
کاظمی با اشاره به اهمیت آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: با حضور دانشآموزان، جامعه زنده میشود و خانوادهها بهترین سرمایههای خود را در اختیار مدارس قرار میدهند.
در ادامه برنامه استقبال از وزیر آموزش و پرورش، جمعی از معلمان سمنانی با اشاره به مشکلات معیشتی فرهنگیان، خطاب به وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت توجه به وضعیت معیشتی معلمان تأکید کردند و گفتند با وجود تعهد معلمان به کشور و نظام، وضعیت معیشتی آنان مناسب نیست.
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