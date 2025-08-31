مطالبه گری کارکنان ارکان ثالث شرکت نفت و گاز گچساران

خبرگزاری مهر، گروه استانها: جمعی از کارگران ارکان ثالث پیمانکاری شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران بار دیگر مقابل ساختمان مرکزی این شرکت جمع شده و خواستار بررسی مشکلاتشان شدند.
کارگران ارکان ثالث که بهعنوان بخشی از بدنه عملیاتی شرکت نفت و گاز گچساران شناخته میشوند، سالهاست با حقوق و مزایایی کمتر از نیروهای رسمی و قراردادی در کنار آنان کار میکنند و تجمع اخیر آنها نیز بازتابی از مطالبه عمیق آنان از شرایط کاری، تبعیض در پرداختها و نبود امنیت شغلی است.
بنرها و پلاکاردهای در دست کارگران ارکان ثالث گویای بخشی از خواستههایشان بود: «خون ما همرنگ خون شماست»، «نه به پیمانکار، بله به سازماندهی» و «عدالت در پرداختها و اجرای صحیح طبقهبندی».
یکی از کارگران معترض در این خصوص گفت: ما سالهاست که در کنار نیروهای رسمی با همان وظایف و همان سختیها کار میکنیم اما دریافتیمان بسیار کمتر است.
کارگر دیگری میگوید: متأسفانه وعدههای مکرر دولتها برای رفع این معضل عملی نشده است و سوال ساده ما این است که چرا وقتی نوع کار و بهرهوری ما با نیروهای رسمی تفاوتی ندارد، مزایا و تسهیلات یکسانی شامل حال ما نمیشود؟
کارگران ارکان ثالث نفت گچساران محرومیت از خدمات رفاهی و مزایای ویژه
این در حالی است که کارگران ارکان ثالث تنها به اختلاف حقوق گلایه نداشتند؛ آنها از نبود امکانات رفاهی نیز گلایه کردند.
به گفته یکی از کارگران مراکز تفریحی، خدمات پزشکی رایگان، رستورانهای شرکتی، بن کارت و پاداشهای کلان تنها برای کارکنان رسمی و قراردادی است و ما کارگران پیمانکاری هیچ سهمی از این خدمات نداریم.
دیگری هم میافزاید: ما به دریافت امتیاز ویژه نیازی نداریم، تنها خواهان عدالت و برابری هستیم. تبعیض در پرداخت و محرومیت از خدمات رفاهی، روحیه و انگیزه کارگران را تضعیف کرده است.
مطالبه حذف پیمانکاران و امنیت شغلی
یکی از شعارهای پررنگ مطالبه اخیر کارگران، «حذف پیمانکار» بود، کارگران معتقدند وجود پیمانکاران نهتنها هزینههای شرکت را بالا برده بلکه موجب تضییع حقوق آنان نیز شده است. به باور آنها، سازماندهی مستقیم نیروها میتواند امنیت شغلی، اجرای صحیح قانون کار و کاهش تبعیضها را به همراه داشته باشد.
با تمام این تفاسیر مطالبه اخیر کارگران ارکان ثالث نفت و گاز گچساران بار دیگر نشان داد که مطالبات صنفی این قشر، نه صرفاً یک خواسته مقطعی بلکه زخمی مزمن در صنعت نفت است. کارگرانی که در قلب تولید انرژی کشور فعالیت میکنند، امروز خواهان حداقلهای معیشتی و عدالت در پرداختها هستند. ادامه این وضعیت نهتنها به کاهش انگیزه و بهرهوری میانجامد بلکه میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای برای منطقه و کشور به همراه داشته باشد.
آزمونی جدی برای دولت و مجلس
دولت و مجلس اکنون در برابر آزمونی جدی قرار گرفتهاند؛ آزمونی که نتیجه آن میتواند اعتماد یا بیاعتمادی کارگران را نسبت به وعدههای مسئولان و دولتمردان رقم بزند. تحقق عدالت در پرداختها، رفع تبعیض، اجرای طرح طبقهبندی مشاغل و حذف واسطههای پیمانکاری، ازجمله اقداماتی است که میتواند مرهمی بر زخمهای سالیان کارگران صنعت نفت باشد.
بر اساس آمار، شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران دارای ۶ هزار و ۲۰۰ نیروی انسانی است که از این تعداد، ۳ هزار و ۵۰۰ نفر نیروی رسمی، حدود یک هزار نفر نیروی قراردادی و نزدیک به یک هزار و ۷۰۰ نفر نیروی ارکان ثالث پیمانکاری هستند.
