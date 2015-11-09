بهروز باشتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: طرح یکسان سازی حقوق کارگران که از سوی وزارت کارو رفاه اجتماعی مطرح شده بود، برای کارگران وزارت نفت اجرا نشده که این موضوع نگرانی هایی را در بین این قشر ایجاد کرده است.

وی بیان کرد: طی جلسه ای که با حضور نماینده مردم گچساران وباشت در مجلس شورای اسلامی، معاون منابع انسانی وزارت نفت و مدیر تدوین مقررات وزارت در محل وزارت نفت برگزار شد، مقرر گردید لیستی از افرادی که تا پایان سال ۹۲ طرح تبدیل وضعیت آنها از پیمانکاری به قرارداد مستقیم صورت نگرفته وپرونده های افراد واجد شرایط که برگشت خورده، پیگیری شود.

باشتی زاده همچنین از نهایی شدن کار تبدیل وضعیت کلیه کارگران جانباز که به صورت قراردادی یا پیمانکاری در صنعت نفت مشغول به کار هستند، خبرد داد و تصریح کرد: این طرح در حال حاضر تنها برای کارگران جانباز شاغل صنعت نفت اجرا خواهد شد.

وی افزود: پاداش بهره وری کارگران پیمانکاری مستمرصنعت نفت نیز در صورت موافقت وزیر نفت پرداخت خواهد شد.

نماینده کارگران شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران همچنین از طرح ماده ۱۴۹ قانون که در آن آمده کلیه کارفرمایان بزرگ مکلف شده اند کلیه خدمات رفاهی، مسکن، زمین و تسهیلات را به نیروهایی که قرارداد مستقیم با شرکت دارند را برای افراد واجد شرایط فراهم کند.

باشتی زاده اظهارداشت: پس از طرح این ماده از قانون مقرر شد این موضوع در سطح مدیرعامل منطقه بررسی و نتایج آن به وزارت ارسال شود.

وی تاکید کرد: با توجه به برنامه دولت برای کوچک کردن بدنه دولت و رفتن به سوی خصوصی سازی تبدیل وضعیت نیروهای قرارداد موقت به قرارداد دائم یا رسمی در حال حاضر امکان پذیر نیست و وزارت نفت نیز با تبدیل وضعیت این نیروها مخالفت کرده است.